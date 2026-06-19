La Maturità 2026 ha presentato agli studenti del Liceo Scientifico una prova di Matematica articolata in due problemi principali e una serie di quesiti. Il primo problema ha richiesto l'analisi del livello dell'acqua del lago di Bracciano, un bacino idrico a nord di Roma. I candidati hanno dovuto analizzare dati tabellari sui rilevamenti del lago per definire un modello matematico che ne esprimesse l'andamento in funzione del tempo, applicando le competenze a un contesto attuale.

Il lago di Bracciano è stato contestualizzato come una riserva idrica di emergenza, essenziale per l'approvvigionamento di Roma e dei comuni limitrofi.

La traccia ha menzionato i prelievi idrici del 2016-2017 e la loro sospensione, in vigore dal 2017, una misura volta a preservare l'equilibrio idrico e ambientale del bacino.

Il secondo problema della prova di Matematica si è concentrato su uno studio di funzione nella sua formulazione classica. Questo quesito ha permesso ai maturandi di dimostrare la padronanza degli strumenti fondamentali dell'analisi, dalla determinazione del dominio e delle intersezioni, allo studio delle derivate per massimi, minimi e flessi. La prova si è poi conclusa con quesiti aggiuntivi.

La prova di Matematica al Liceo Scientifico: temi e competenze

La prova ha combinato l'analisi di dati reali con l'approccio tradizionale dell'analisi.

Il problema sul lago di Bracciano ha stimolato capacità di modellizzazione e interpretazione di fenomeni concreti, mentre lo studio di funzione ha verificato le abilità algoritmiche e teoriche. Questa duplice natura ha offerto una valutazione completa delle competenze.

Il lago di Bracciano: risorsa e tutela

Il lago di Bracciano, significativo bacino naturale nel Lazio, funge da cruciale riserva idrica per l'area metropolitana di Roma. La sua gestione, che include il monitoraggio costante dei livelli e la sospensione dei prelievi nel 2017, è un esempio di come si bilancino le esigenze di approvvigionamento con la tutela dell'equilibrio idrico e ambientale, garantendo la sostenibilità della risorsa.