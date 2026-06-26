L'America's Cup 2027 sarà anche un'occasione per promuovere il patrimonio delle aree interne della Campania. È l'obiettivo illustrato da Carlo Puca, assessore alla Partecipazione Attiva e all'Immagine della Città di Napoli, intervenuto a Benevento in occasione della presentazione di "RARO – Festival del Lavoro Creativo & Culturale".

Il progetto per il territorio

Nel corso dell'incontro, ospitato all'Hantum Hotel di Benevento, Puca ha spiegato che la promozione turistica legata all'America's Cup metterà in primo piano le identità dei singoli territori campani.

"In occasione dell'America's Cup a Napoli promuoveremo le aree interne della Campania con la loro identità e la loro denominazione, come qui nel Sannio, e non genericamente come Regione Campania. A settembre proporremo questo progetto cui stiamo lavorando insieme all'assessore regionale Enzo Maraio, ai tour operator che incontreremo a Napoli in preparazione dell'evento del 2027".

Il festival a Morcone

L'iniziativa è stata presentata nell'ambito di "RARO – Festival del Lavoro Creativo & Culturale", in programma dal 9 all'11 luglio a Morcone, nel Sannio.

La manifestazione, promossa dall'impresa culturale Kinetès, fondata da Rossella Del Prete, nasce con l'obiettivo di valorizzare il lavoro creativo e culturale delle aree interne del Mezzogiorno.

Gli ospiti dell'edizione 2026

Come hanno spiegato Rossella Del Prete e Rosaria Pisaniello, il festival ospiterà incontri dedicati all'artigianato, alla cultura e alla creatività, con la partecipazione di numerosi protagonisti del panorama nazionale.

Tra gli ospiti annunciati figurano lo scrittore Maurizio De Giovanni e Renato Zanella, direttore del Balletto del Teatro San Carlo di Napoli.