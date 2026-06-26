Un grave episodio di cronaca ha scosso la comunità di Sant'Antimo, in provincia di Napoli, dove un giovane di diciannove anni è stato ferito alle gambe durante una rapina avvenuta all'interno di una gioielleria. Il ragazzo, figlio del titolare dell'attività commerciale situata in un affollato centro commerciale, è stato colpito da un proiettile mentre tentava di reagire all'assalto dei malviventi.

L'azione criminale si è verificata quando quattro individui incappucciati hanno fatto irruzione nel negozio. Armati di pistola, hanno minacciato i dipendenti e, con determinazione, hanno infranto le vetrine espositive per impossessarsi dei preziosi.

In quel frangente di alta tensione, il giovane, presente nel locale, ha tentato di opporsi ai rapinatori, venendo purtroppo attinto da un colpo d'arma da fuoco a una gamba.

Immediatamente dopo l'accaduto, la vittima è stata soccorsa e prontamente trasferita presso l’ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania. Le sue condizioni di salute, sebbene richiedano cure, non destano preoccupazione: il ragazzo, infatti, non è in pericolo di vita, un dettaglio che ha portato un sospiro di sollievo tra i familiari e la comunità.

La fuga dei rapinatori e il recupero della refurtiva

Dopo aver compiuto il colpo e aver arraffato parte dei gioielli, i quattro malviventi si sono dati alla fuga. La loro precipitosa ritirata ha però causato la perdita di una porzione della refurtiva lungo il percorso.

Questi oggetti di valore sono stati successivamente recuperati dai Carabinieri, che sono intervenuti sul posto con rapidità per avviare le indagini.

Le forze dell'ordine hanno immediatamente avviato un'intensa attività investigativa. Gli inquirenti stanno conducendo i sopralluoghi necessari all'interno e all'esterno del centro commerciale per raccogliere ogni elemento utile. L'obiettivo primario è ricostruire con la massima precisione la dinamica dell'accaduto e, soprattutto, identificare i responsabili di questo grave atto criminale che ha turbato la tranquillità della zona.

Il contesto dell'intervento e le indagini in corso

Il centro commerciale dove si trova la gioielleria rappresenta un punto nevralgico per il commercio e la vita sociale di Sant'Antimo e dei comuni limitrofi.

L'episodio ha quindi avuto una vasta risonanza, evidenziando la necessità di rafforzare le misure di sicurezza.

I Carabinieri della compagnia locale sono stati i primi a intervenire, mettendo in atto tutte le procedure del caso. Stanno raccogliendo testimonianze cruciali dai presenti e acquisendo le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza interni ed esterni al centro. Questi elementi sono fondamentali per risalire all'identità e al modus operandi degli autori della rapina.

L’ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania, dove il giovane è stato trasportato per ricevere le prime cure e l'assistenza specialistica, è riconosciuto come una delle principali strutture sanitarie dell’area nord di Napoli. La sua prontezza nell'accogliere e curare la vittima ha garantito che le conseguenze del ferimento non fossero più gravi.