Il sindaco di Terzigno, Francesco Ranieri, ha partecipato il 12 giugno 2026 a un significativo incontro istituzionale svoltosi presso la Prefettura di Napoli. L'appuntamento, che ha visto la presenza di numerosi sindaci della provincia partenopea, ha assunto un'importanza particolare poiché ha segnato l'inizio del nuovo mandato amministrativo del primo cittadino di Terzigno. L'iniziativa è stata promossa dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, con l'obiettivo esplicito di rinsaldare e rafforzare la collaborazione sinergica tra le istituzioni locali e l'organo prefettizio, un pilastro fondamentale per la governance e lo sviluppo equilibrato del territorio.

Il valore del confronto per i nuovi mandati amministrativi

Durante la riunione, svoltasi in un clima di costruttivo scambio e confronto, il sindaco Ranieri ha voluto sottolineare con enfasi la rilevanza strategica di questo appuntamento. Lo ha definito un stimolo cruciale per l'avvio della sua nuova consiliatura, evidenziando come il dialogo e il confronto con le autorità provinciali siano elementi indispensabili per una gestione efficace e trasparente. Ranieri ha dichiarato: "L'incontro in Prefettura rappresenta un importante stimolo per l'inizio del mio mandato e un'occasione preziosa di confronto diretto e costruttivo con le istituzioni provinciali, fondamentale per delineare le strategie future e affrontare le sfide che ci attendono." L'iniziativa ha coinvolto attivamente diversi amministratori locali, offrendo loro una piattaforma privilegiata per discutere, condividere esperienze e prospettive su temi di interesse comune e specifici per i rispettivi territori, gettando le basi per una cooperazione rafforzata e azioni coordinate a beneficio delle comunità.

La Prefettura di Napoli: un pilastro per la governance territoriale

La Prefettura di Napoli si conferma un'istituzione di primaria importanza e un punto di riferimento ineludibile nel panorama amministrativo e di sicurezza della Campania. Essa svolge un ruolo centrale e strategico nel coordinamento delle molteplici attività istituzionali che intercorrono tra lo Stato e gli enti locali presenti nella provincia. L'ente, sotto la guida esperta e attenta del prefetto Michele di Bari, si occupa di ambiti vitali quali la sicurezza pubblica, la protezione civile e la gestione tempestiva delle emergenze, garantendo la salvaguardia e la resilienza della comunità di fronte a qualsiasi criticità. Oltre a queste funzioni operative e di controllo, la Prefettura si impegna attivamente a promuovere un dialogo costante, proficuo e inclusivo tra le amministrazioni comunali e le autorità statali.

Questo impegno facilita la risoluzione di problematiche complesse, la pianificazione di interventi congiunti e la definizione di politiche territoriali armoniose. La sede della Prefettura, situata nel cuore pulsante di Napoli, non è semplicemente un edificio istituzionale, ma rappresenta un vero e proprio baluardo di legalità e un punto di riferimento costante per tutti i sindaci e gli amministratori della provincia, un luogo dove le istanze del territorio trovano ascolto, coordinamento e supporto essenziale per il buon governo locale.