La Diocesi di Teano-Calvi ha celebrato un importante successo nella salvaguardia del proprio patrimonio artistico, riacquisendo un prezioso dipinto del Cinquecento, intitolato "Madonna con Bambino e San Giovannino". L'opera era stata trafugata oltre cinquant'anni fa, precisamente negli anni Settanta, dalla storica chiesa di Santa Maria la Nova a Vairano Patenora, un comune in provincia di Caserta. Il suo ritorno alla legittima sede è il risultato di un'intensa attività investigativa condotta con professionalità e dedizione dai Carabinieri del Nucleo per la Tutela del Patrimonio Culturale di Napoli.

Il percorso che ha portato al recupero del dipinto è iniziato con la sua individuazione presso una casa d'aste nella capitale, Roma, dove era stato posto in vendita. A seguito di approfonditi accertamenti e verifiche incrociate, i Carabinieri hanno proceduto al sequestro dell'opera, garantendone la successiva e doverosa restituzione alla Diocesi. La cerimonia ufficiale di riconsegna ha rappresentato un momento di grande significato, vedendo la partecipazione del vescovo di Teano-Calvi, monsignor Giacomo Cirulli, affiancato da numerosi rappresentanti delle autorità locali e della comunità. Il dipinto, pur essendo di autore ignoto, è chiaramente riconducibile alla rinomata scuola napoletana e raffigura la Madonna con il Bambino e San Giovannino, con dimensioni di circa 90 per 70 centimetri, testimoniando la sua rilevanza artistica e storica.

Il meticoloso recupero e la gioia della restituzione

Un elemento chiave per il successo dell'operazione è stato l'inserimento del dipinto nella banca dati nazionale dei beni culturali illecitamente sottratti. È stato proprio grazie a un controllo incrociato e alla costante vigilanza che è stato possibile identificarlo con certezza e avviare le procedure per il suo recupero. Il vescovo Cirulli ha espresso con parole cariche di emozione la gioia della comunità: "È un momento di grande gioia per la nostra comunità, che riabbraccia un'opera di grande valore storico e religioso, un pezzo della nostra identità e della nostra storia". La chiesa di Santa Maria la Nova, luogo da cui il quadro era stato sottratto decenni fa, è un punto di riferimento di particolare rilievo per la comunità locale, sia per la sua architettura che per il suo significato spirituale.

La Diocesi di Teano-Calvi e la tutela del patrimonio culturale

La Diocesi di Teano-Calvi, estesa sul territorio della provincia di Caserta, vanta un ricco e variegato patrimonio culturale, comprendente numerose chiese, cappelle e luoghi di culto di notevole interesse storico e artistico. La tutela, la conservazione e la valorizzazione di queste opere d'arte e dei beni culturali rappresentano una delle missioni primarie della Diocesi, che si impegna costantemente nella salvaguardia dell'eredità artistica e religiosa del territorio. La felice restituzione di questo dipinto del Cinquecento non solo arricchisce nuovamente il patrimonio diocesano, ma rafforza anche l'impegno congiunto delle istituzioni, in particolare delle forze dell'ordine, nella lotta contro il traffico illecito di beni culturali e nella salvaguardia delle preziose testimonianze storiche e identitarie locali per le future generazioni.