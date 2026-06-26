Il ministero della Difesa russo ha annunciato l'abbattimento di almeno 660 droni ucraini nello spazio aereo della Russia, un'operazione di vasta portata avvenuta nella notte tra il 25 e il 26 giugno. Questa massiccia azione di difesa aerea, come riferito dalle autorità russe, ha coinvolto un'ampia rete di sistemi di protezione schierati in diverse regioni del paese, con una particolare concentrazione nelle zone di confine, considerate strategiche per la sicurezza nazionale.

L'intervento della difesa aerea russa

Le informazioni dettagliate diffuse dal ministero indicano che i numerosi apparecchi senza pilota sarebbero stati lanciati dall'Ucraina con l'obiettivo specifico di colpire infrastrutture critiche e obiettivi militari situati all'interno del territorio russo.

Le forze armate russe hanno prontamente dichiarato di aver intercettato e neutralizzato con successo tutti i droni ostili, impedendo così che potessero causare danni significativi. Fortunatamente, non sono stati segnalati feriti o vittime a seguito di questa complessa operazione di intercettazione. Il ministero ha inoltre sottolineato che la capacità della difesa aerea è stata ulteriormente rafforzata in risposta all'intensificarsi delle incursioni di droni registrate nelle ultime settimane, evidenziando una strategia di prevenzione e reazione.

Scenario di crescente tensione

Nel comunicato ufficiale rilasciato, le autorità russe hanno ribadito con fermezza: "Tutti i droni sono stati distrutti prima che potessero raggiungere i loro obiettivi".

Questa dichiarazione enfatica mira a sottolineare non solo l'efficacia dimostrata dai sistemi di difesa aerea impiegati, ma anche la costante prontezza delle forze armate russe nel fronteggiare e neutralizzare minacce di questa natura. L'episodio si inserisce in un quadro geopolitico di crescente tensione tra Russia e Ucraina, un periodo caratterizzato da una frequenza elevata di attacchi con droni e da altre significative azioni militari che si susseguono lungo la linea di confine. Tale situazione contribuisce a mantenere un elevato stato di allerta e richiede continue misure di sicurezza.