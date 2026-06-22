Un incidente stradale mortale ha funestato la scorsa notte Saviano, in provincia di Napoli. Un uomo di 50 anni, residente del posto, è deceduto dopo aver perso il controllo del suo scooter Honda Sh.

L'episodio si è verificato in via Sant'Erasmo, all'altezza del civico 40. Il 50enne stava percorrendo la strada quando, per cause ancora da accertare, il suo veicolo ha impattato violentemente contro un palo dell'illuminazione pubblica. L'impatto è stato fatale: l'uomo è deceduto sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate.

Le indagini e gli accertamenti

Sul luogo del tragico sinistro sono prontamente intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Nola. I militari dell'Arma hanno avviato i rilievi tecnici necessari per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e raccogliere ogni elemento utile alle indagini. L'obiettivo è fare piena luce sulle circostanze che hanno portato alla perdita di controllo del mezzo e al successivo impatto.

La salma della vittima è stata posta sotto sequestro e trasferita presso il secondo policlinico di Napoli. Qui sarà sottoposta ad autopsia, esame disposto dall'Autorità giudiziaria. L'autopsia sarà fondamentale per determinare con precisione le cause del decesso e fornire ulteriori dettagli a supporto dell'inchiesta.

Il ruolo dei Carabinieri di Nola

La compagnia dei carabinieri di Nola, competente per il territorio di Saviano, svolge un ruolo cruciale nelle attività di prevenzione e repressione dei reati, inclusi quelli legati alla sicurezza stradale. In questo caso, l'intervento dei carabinieri è essenziale sia per i rilievi sul campo che per il supporto alle indagini giudiziarie, volte ad accertare eventuali responsabilità. La loro presenza garantisce un'attenta analisi per definire il quadro completo degli eventi.