Roberto Vannacci, presidente di Futuro Nazionale, ha espresso il proprio sostegno a un sistema scolastico che preveda classi distinte in base al merito e al profitto degli studenti. La proposta, presentata il 22 giugno 2026 a Roma durante un convegno sull'istruzione, è stata definita da Vannacci un “fattore inclusivo e non discriminante”. Egli ha evidenziato come tale approccio sia già adottato in diverse nazioni europee, tra cui Francia, Germania e Inghilterra.

Nel suo intervento, Vannacci ha richiamato alla memoria esperienze passate del sistema educativo italiano, ricordando: “Quando noi uscivamo dalle scuole medie, mi ricordo benissimo, chi prendeva ottimo e distinto andava nelle sezioni A e B dei licei, chi prendeva buono e sufficiente andava nelle sezioni C e D”.

Secondo il presidente, il raggruppamento degli studenti per capacità favorirebbe sia gli alunni più brillanti sia quelli con maggiori difficoltà. Ha spiegato: “I più bravi, i più diligenti sono aiutati in quanto messi nelle stesse condizioni e i meno bravi e i meno diligenti avranno più possibilità di avere un supporto che li porti a essere al livello dei più bravi”. Questo, a suo dire, è un elemento di inclusività, poiché permette di “aiutare ognuno raggruppandoli per caratteristiche simili”.

La proposta: contesto internazionale e benefici

La visione di Vannacci per la scuola italiana si ispira a modelli educativi già consolidati in vari paesi europei, dove la separazione delle classi per profitto o attitudine è una prassi diffusa.

Ha inoltre rimarcato che un sistema analogo era in vigore anche in Italia in passato, con una chiara suddivisione delle sezioni liceali basata sui risultati ottenuti dagli studenti al termine delle scuole medie.

Il generale ha sottolineato che l'intento di questa suddivisione non è discriminatorio, bensì volto a offrire un supporto didattico mirato. L'obiettivo è consentire a ogni studente di essere seguito in maniera più efficace, ottimizzando il percorso di apprendimento individuale. La sua argomentazione si concentra sull'idea che raggruppare gli studenti per caratteristiche simili sia un modo per favorire l'inclusione e non la discriminazione.

Chiarimenti sulla disabilità e visione educativa

Vannacci ha fornito importanti chiarimenti riguardo la sua proposta, specificando che essa non riguarda in alcun modo la separazione degli studenti con disabilità. Ha affermato categoricamente che “gli alunni disabili hanno bisogno di essere aiutati in modo mirato da personale specializzato, non certo di classi separate”. L'obiettivo primario è, dunque, la creazione di un ambiente di apprendimento ottimale per tutti gli studenti, attraverso l'adattamento dell'insegnamento alle loro specifiche esigenze e l'offerta di un supporto personalizzato.

In precedenti dichiarazioni pubbliche, Vannacci aveva già espresso che “classi con caratteristiche separate aiuterebbero studenti con grandi potenzialità e anche quelli con più difficoltà”, evidenziando come questa metodologia “porta avanti chi è indietro e lascia volare chi ha le ali”.

Ha altresì ribadito la sua convinzione che “la scuola deve essere dura e severa perché la vita è severa”, sostenendo la necessità di un percorso formativo impegnativo, ma al contempo inclusivo e attento alle singole capacità di ciascuno.