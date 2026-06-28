Un grave incidente stradale si è verificato nella mattinata del 28 giugno 2026 a Napoli, precisamente in via Stadera. L'area interessata dallo scontro è il tratto viario che collega la città partenopea a Casoria. L'evento tragico, avvenuto intorno alle ore 6:30 all'altezza del civico 62, ha purtroppo causato la morte di un uomo di 72 anni. Il sinistro ha visto coinvolte due autovetture: una Fiat 600, condotta dalla vittima, e una Fiat Panda, guidata da un giovane di 19 anni.

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalle autorità competenti, la Fiat 600, con a bordo il 72enne, stava percorrendo via Stadera in direzione Napoli.

Per cause che sono ancora in corso di accertamento da parte degli inquirenti, il veicolo è entrato in violenta collisione con la Fiat Panda. L'impatto, di notevole entità e forza, ha interessato in modo significativo la parte anteriore della Panda e la fiancata laterale sinistra della Fiat 600. Questa dinamica si è verificata presumibilmente durante una manovra di inversione di marcia da parte di uno dei veicoli. A seguito del devastante scontro, il conducente della Fiat 600 è stato prontamente trasportato d'urgenza all'Ospedale del Mare. Nonostante i rapidi tentativi di soccorso e le cure mediche immediate, l'uomo è deceduto poco dopo il ricovero, a causa delle gravi ferite riportate.

Accertamenti e rilievi delle forze dell'ordine

Il giovane di 19 anni, che si trovava alla guida della Fiat Panda, è stato immediatamente sottoposto a specifici accertamenti. Questi test sono stati disposti per verificare l'eventuale presenza di alterazioni psicofisiche, quali l'assunzione di alcool o sostanze stupefacenti. Nei suoi confronti è stato inoltre disposto l'immediato ritiro della patente di guida, un provvedimento cautelare previsto in casi di incidenti con esito mortale. Entrambi i veicoli coinvolti nel sinistro, la Fiat 600 e la Fiat Panda, sono stati posti sotto sequestro giudiziario. Questo provvedimento è fondamentale per consentire ulteriori e approfondite verifiche tecniche, che potranno chiarire ulteriormente la dinamica e le responsabilità.

Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Napoli. In particolare, il personale dell’Unità operativa San Lorenzo e il Reparto Infortunistica Stradale hanno lavorato congiuntamente. Essi hanno eseguito tutti i rilievi tecnici necessari e fondamentali per la precisa ricostruzione della dinamica dell’accaduto. La salma della vittima, il 72enne deceduto, è stata messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Sarà sottoposta all'esame autoptico, il quale potrà fornire ulteriori elementi utili e decisivi per le indagini in corso.

Analisi delle immagini e procedure successive

Per chiarire ulteriormente la dinamica esatta e accertare con precisione le responsabilità dell’evento tragico, gli inquirenti stanno acquisendo e analizzando con la massima attenzione le immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona in cui si è verificato l'incidente.

Le indagini, condotte con scrupolo e professionalità, proseguono senza sosta. L'obiettivo è stabilire le cause precise dello scontro e definire eventuali responsabilità penali, per fare piena luce su quanto accaduto.