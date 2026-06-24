Il giudice per le indagini preliminari di Milano ha disposto gli arresti domiciliari per Gabriele Popovici, il diciottenne coinvolto nel tragico incidente stradale avvenuto a Senago, in provincia di Milano. L'episodio, verificatosi all'alba di domenica, ha causato la morte di tre giovani: Lorenzo Benin e Riccardo Provasi, entrambi diciassettenni, e Camilla Copparoni, diciottenne. L'auto guidata da Popovici è finita in un canale, provocando il fatale impatto che ha sconvolto la comunità locale.

Le accuse e le richieste della Procura

La Procura di Milano ha contestato a Popovici l'accusa di omicidio stradale plurimo aggravato.

Il pubblico ministero Rosario Ferracane aveva inizialmente richiesto la convalida dell'arresto e l'applicazione della custodia cautelare in carcere, motivando tale istanza con il concreto rischio di inquinamento probatorio e di reiterazione del reato. Le indagini hanno rivelato che il giovane era risultato positivo all'alcoltest, con un tasso alcolemico significativamente superiore al limite consentito. Nello specifico, il valore riscontrato era tre volte superiore al limite massimo per i neopatentati, che è stabilito a zero. A seguito dell'incidente e degli accertamenti, la patente di guida del ragazzo è stata immediatamente ritirata presso il carcere di San Vittore, dove era stato inizialmente condotto.

L'iter giudiziario e la decisione del GIP

La decisione finale sulla misura cautelare spettava alla giudice per le indagini preliminari di Milano, Maria Beatrice Parati. Quest'ultima ha proceduto all'interrogatorio di Gabriele Popovici, un passaggio fondamentale per la valutazione delle circostanze e delle responsabilità. L'interrogatorio era stato fissato per la giornata di mercoledì, come parte dell'iter giudiziario volto a chiarire la dinamica dei fatti. Le autorità giudiziarie milanesi sono pienamente impegnate nell'accertamento delle responsabilità e nella gestione delle procedure legali relative a questo grave incidente che ha scosso la cittadina di Senago.

Senago: il contesto del tragico evento

Senago, comune della città metropolitana di Milano, si trova nella zona nord-ovest del capoluogo lombardo. Il suo territorio è caratterizzato da un mix di aree residenziali e ampie zone verdi, ed è attraversato da numerosi corsi d'acqua, inclusi canali e rogge, elementi distintivi del paesaggio locale. È proprio in uno di questi canali che l'auto è precipitata, rendendo il contesto geografico un fattore rilevante nella dinamica dell'incidente. L'amministrazione comunale di Senago, oltre a gestire i servizi pubblici e la viabilità, collabora attivamente con le autorità competenti in situazioni di emergenza, come quella che ha portato alla perdita di tre giovani vite.