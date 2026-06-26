A Sorrento, il sindaco Corrado Fattorusso ha firmato un'ordinanza che introduce un divieto di circolazione per le carrozzelle trainate da cavalli durante le ore più calde della giornata. Il provvedimento, in vigore dal 26 giugno 2026 e valido fino al 15 settembre 2026, stabilisce il blocco dalle ore 12 alle 16. L'obiettivo primario è tutelare la salute degli animali, prevenendo rischi legati ai picchi di temperatura estiva. La misura riguarda tutte le vetture pubbliche a trazione animale e ogni attività di traino veicoli da parte di equidi. A partire dal prossimo anno, il divieto sarà operativo annualmente dal 15 giugno al 15 settembre, mantenendo la stessa fascia oraria.

Durante il blocco, i cavalli impiegati nella trazione pubblica dovranno sostare in piazza Torquato Tasso, in un'area opportunamente ombreggiata e ben ventilata, data la presenza di alberature. Inoltre, tra una corsa turistica e la successiva, è obbligatoria una pausa di riposo di almeno 15 minuti per il recupero delle forze degli animali.

Sorrento: ripartenza del mercato settimanale

L'amministrazione comunale di Sorrento, guidata dal sindaco Corrado Fattorusso, è impegnata anche nella riorganizzazione del mercato settimanale del martedì, le cui attività sono state sospese dal 2 giugno 2026. Dopo settimane di incertezza, proteste e trattative con gli operatori, il Comune ha compiuto un passo importante verso la riapertura.

È stato infatti pubblicato un avviso pubblico per individuare un'area temporanea da destinare alle attività mercatali. Questo passo è cruciale per consentire il ritorno delle bancarelle e supportare circa novanta operatori rimasti senza una sede dove lavorare. L'area candidata dovrà trovarsi interamente nel territorio comunale di Sorrento, avere una superficie netta calpestabile di almeno 2.000 metri quadrati e un terreno compatto idoneo al transito di mezzi commerciali di media e grande portata. Tra i requisiti figurano anche la presenza di almeno un accesso carrabile largo non meno di quattro metri, la possibilità di garantire il passaggio dei mezzi di emergenza e la disponibilità, o la rapida predisposizione, degli allacciamenti alle reti idrica, elettrica e fognaria.

Le istanze dovranno essere presentate entro le ore 12 del 6 luglio 2026, secondo le modalità indicate nell'avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune. Questa iniziativa, insieme all'ordinanza sulle carrozzelle, testimonia l'attenzione dell'amministrazione verso la regolamentazione delle attività pubbliche, la tutela degli animali e la ripresa dei servizi storici e vitali per la città.