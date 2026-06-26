Il Ministero della Giustizia ha proclamato Lorenzo Capobianco nuovo componente del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori. Capobianco, attuale presidente dell’Ordine di Napoli e provincia, è stato eletto nelle suppletive del 9 giugno 2026 con un ampio consenso.

L’esito del voto

Nelle elezioni suppletive, Capobianco ha ottenuto 497 preferenze su 655 voti complessivamente espressi, superando il 75% delle adesioni e registrando una forte convergenza da parte degli Ordini territoriali italiani.

Il risultato conferma la sua posizione di riferimento all’interno del sistema ordinistico nazionale e rafforza la rappresentanza del territorio campano nel massimo organismo della categoria.

Il profilo e le priorità

Architetto e docente di Composizione architettonica e urbana presso l’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, Capobianco porta con sé una lunga esperienza sia nel mondo professionale sia in quello accademico.

La sua candidatura si inserisce in un percorso condiviso con il gruppo che ha contribuito alla definizione dell’attuale agenda del Consiglio Nazionale, con l’obiettivo di consolidare una governance già operativa.

Tra i temi prioritari indicati figurano il rapporto tra università e professione, l’accesso dei giovani al lavoro, il sistema del tirocinio e dell’abilitazione, la formazione dei neo-iscritti e il rafforzamento del ruolo degli Ordini territoriali.

Le parole di Capobianco

"Il risultato ottenuto rappresenta per me un grande onore e, soprattutto, una grande responsabilità.

Ringrazio i Presidenti e i Consigli degli Ordini che hanno voluto accordarmi una fiducia così ampia. Non considero questa elezione come il riconoscimento di un percorso individuale, ma come il sostegno a un progetto collettivo e a una squadra già al lavoro. Metterò a disposizione del Consiglio Nazionale l'esperienza maturata nell'Ordine di Napoli e nell'università, con particolare attenzione al rapporto tra formazione, accesso alla professione e futuro del nostro sistema ordinistico", ha dichiarato il neo-eletto.

Il quadro istituzionale

L’ingresso di Capobianco nel Consiglio Nazionale rafforza la presenza napoletana e campana all’interno dell’organo di rappresentanza nazionale, chiamato nei prossimi anni ad affrontare dossier centrali come la riforma dell’ordinamento professionale, la qualità dell’architettura, la formazione e il ruolo pubblico degli architetti nella trasformazione dei territori.

Intanto, a livello locale, è stato nominato nuovo presidente degli architetti napoletani Antonio Coppola, che guiderà l’Ordine fino alle prossime elezioni previste dal 13 al 21 luglio.