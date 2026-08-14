Il Foggia accelera per Antonino Musso. Il club pugliese ha raggiunto un’intesa di massima con l’attaccante del Crotone, protagonista di un rendimento importante nella seconda parte della scorsa stagione. L’operazione entrerà nel vivo nei prossimi giorni, ma la trattativa è già ben indirizzata. Intanto, il Crotone guarda al mercato in entrata per rimpolpare il reparto centrale e si avvicina all’argentino Pedro Rodriguez, destinato a rinforzare il centrocampo rossoblù.

Foggia, accordo con Antonino Musso: si avvicina il nuovo attaccante

Il Foggia ha compiuto uno scatto decisivo nella trattativa con il Crotone per Antonino Musso.

L’attaccante, arrivato in Calabria nella sessione invernale, ha lasciato il segno con 9 gol in 16 presenze con la maglia dei pitagorici. Secondo le informazioni raccolte da TuttoC.com, il giocatore avrebbe già trovato un’intesa di massima con il club pugliese. Sul tavolo c’è un contratto biennale con opzione di rinnovo.

Foggia-Muso, trattativa in dirittura: cresce l’ottimismo

Per il passaggio di Musso al Foggia bisognerà attendere la prossima settimana. È allora che l’operazione dovrebbe entrare nella fase decisiva, con i club chiamati a definire gli ultimi aspetti dell’accordo. Il clima, però, resta positivo e dalle parti coinvolte filtra grande ottimismo. Il Foggia punta quindi a consegnare al proprio reparto offensivo un attaccante reduce da numeri significativi e pronto a rappresentare un rinforzo importante.

Crotone, Pedro Rodriguez vicino: rinforzo argentino per il centrocampo

Mentre tratta la cessione di Antonino Musso al Foggia, il Crotone lavora anche per potenziare la propria rosa. Il club calabrese è vicino a Pedro Rodriguez, centrocampista argentino classe 2002 cresciuto nel club del Velez. Come riferito dalla Gazzetta del Sud, la società sarebbe ormai ai dettagli con il giocatore e potrebbe procedere presto con l’annuncio. Rodriguez conosce già il calcio italiano, avendo giocato tra il 2022 e il 2025 con Folgore, Sancataldese, Leonfortese e Vigor Lamezia. Nell’ultima stagione ha collezionato 21 presenze in Challenge League con lo Stade Nyonnais