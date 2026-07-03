C'è un mercato in fermento, con tante voci e poche ufficialità. Alcune operazioni potrebbero prendere quita nei prossimi giorni, una di queste vede protagonista l'attaccante Matteo Maggio. Il calciatore, arrivato in prestito al Crotone dalla Reggiana, potrebbe proseguire la sua carriera lontano da Crotone, ma sempre in Serie C con il Ravenna. L'ormai ex tecnico del Crotone Emilio Longo è arrivato a Catania nella giornata del 3 luglio: per lui firma con gli Etnei, poi testa al mercato con diversi calciatori rossoblù nella lista degli acquisti.

Crotone-Maggio, esperienza ai titoli di coda

Arrivato in estate come uno dei grandi acquisti estivi, l'attaccante Matteo Maggio ha incantato con la qualità delle sue giocate nei primi match stagionali, andando gradualmente a spegnersi a campionato in corso finendo in panchina. Poco feeling con la squadra, poco consono al gioco del tecnico Emilio Longo che gli ha ben presto preferito altri calciatori. Nei prossimi giorni Matteo Maggio potrebbe far ritorno per fine prestito alla Reggiana ma proseguire in Serie C ma con la maglia del Ravenna. Il club è disposto a portarlo in squadra, concedendosi qualità nel reparto avanzato.

Longo al Catania, si attende l'ufficialità

Chi non sarà più tra le fila del Crotone e anche il tecnico Emilio Longo: per lui un contratto biennale con opzione su una terza stagione pronto con gli etnei.

L'allenatore è stato ripreso in alcuni filmanti all'arrivo a Catania. Firmato il suo nuovo contratto si passerà alle operazioni di mercato. Sono diversi i calciatori del Crotone sulla lista dei sicialiani: da Vinicius a Gallo, da Di Pasquale a Gomez, Zunno e Musso.

Crotone, una stagione difficile nella quale salvare la categoria

La crisi economica vissuta dal Club imporrà una mezza rivoluzione in casa rossoblù, con tanti calciatori destinati a partire e altrettanti che arriveranno. Sarà un campionato improntato sull'obiettivo salvezza, con una squadra giovane e motivata. Il tecnico del Crotone sarà Leandro Greco, il presidente Gianni Vrenna ha confermato la trattativa. Per lui si attende solamente l'ufficialità che potrebbe arrivare nelle prossime ore.