Il bilancio provvisorio del terremoto che ha colpito il Venezuela è salito a 1.943 morti. L'annuncio è stato dato dal presidente dell'Assemblea nazionale venezuelana, Jorge Rodriguez, nel tardo pomeriggio del 30 giugno 2026, fornendo un aggiornamento ufficiale sulla situazione nelle aree più colpite dal sisma.

Rodriguez ha sottolineato l'operato "eroico" delle squadre di soccorso. Nelle zone più devastate, dove risiedevano circa 30mila persone, 6.400 individui sono stati tratti in salvo. Il numero dei feriti supera i 10mila, mentre le operazioni di ricerca e assistenza ai superstiti proseguono.

Le operazioni di soccorso e il bilancio in evoluzione

Il lavoro di soccorso è ancora in corso e il bilancio delle vittime potrebbe subire ulteriori aggiornamenti. Le autorità venezuelane stanno coordinando gli aiuti e allestendo centri di accoglienza per gli sfollati. Le squadre di emergenza continuano a operare tra le macerie alla ricerca di eventuali dispersi.

La priorità resta l'assistenza ai feriti e la messa in sicurezza delle zone danneggiate. La popolazione è invitata a seguire le indicazioni delle forze di sicurezza e dei soccorritori impegnati sul campo.

Gestione dell'emergenza e supporto alla popolazione

Il Venezuela affronta una delle emergenze più gravi degli ultimi anni a seguito del violento sisma.

Le aree con alta densità abitativa sono state le più interessate, rendendo complesso il lavoro delle squadre di soccorso. Le autorità locali e nazionali collaborano per garantire assistenza sanitaria e logistica ai cittadini coinvolti.

Le operazioni sono coordinate dall'Assemblea nazionale e dagli organismi di protezione civile venezuelani, che monitorano costantemente l'evolversi della situazione. L'obiettivo principale rimane salvare vite e fornire supporto alle famiglie colpite dal terremoto.