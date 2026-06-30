Il calciatore dell'Inter e della Nazionale italiana, Alessandro Bastoni, è attualmente indagato dalla Procura di Milano per il reato di prostituzione minorile. L'inchiesta, condotta dai magistrati milanesi, coinvolge anche altre persone e si inserisce in un filone investigativo già avviato nei mesi precedenti.

L'indagine della Procura di Milano si concentra su presunti rapporti con una ragazza minorenne. Secondo quanto emerso, Bastoni sarebbe stato iscritto nel registro degli indagati nell'ambito di accertamenti che interessano altri soggetti. L'inchiesta prende le mosse da elementi raccolti durante un'indagine più ampia, la quale aveva già portato all'iscrizione di altri personaggi noti nel mondo dello sport.

Dettagli dell'indagine in corso

L'iscrizione di Alessandro Bastoni nel registro degli indagati è un passaggio formale di un procedimento che la Procura di Milano sta portando avanti da tempo. Gli inquirenti stanno verificando la posizione del calciatore e degli altri coinvolti, valutando le circostanze dei presunti incontri con la minorenne. Al momento, non sono state diffuse ulteriori informazioni sulle modalità o sulla tempistica dei fatti contestati, mantenendo riserbo sulle fasi dell'accertamento giudiziario.

Il ruolo della Procura di Milano

La Procura di Milano è l'organo giudiziario competente per le indagini penali nel suo territorio. Il suo compito è coordinare le attività investigative, raccogliere elementi di prova e valutare eventuali responsabilità penali.

È fondamentale ribadire che l'iscrizione nel registro degli indagati costituisce un atto dovuto, indispensabile per consentire il regolare svolgimento delle indagini preliminari. Tale iscrizione non implica una presunzione di colpevolezza, poiché l'indagato rimane innocente fino a prova contraria o sentenza definitiva.