Un grave incidente stradale, dalle conseguenze fatali, si è verificato sulla statale 89, la via di collegamento tra Foggia e Manfredonia, nel cuore della provincia foggiana. L'evento ha causato la morte di tre persone: due uomini e una donna, tutti occupanti di un'unica vettura che, per cause ancora sotto indagine, è improvvisamente uscita di strada.

La dinamica del tragico sinistro nel Foggiano

L'incidente ha coinvolto unicamente una vettura che, per ragioni ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti, ha perso il controllo ed è finita violentemente fuori dalla carreggiata.

L'impatto è stato purtroppo fatale per i tre occupanti: due uomini e una donna, i cui decessi sono stati immediatamente constatati sul posto dal personale medico del 118, intervenuto con urgenza. Anche i vigili del fuoco sono giunti prontamente per le operazioni di messa in sicurezza e per l'estrazione delle vittime. La ricostruzione dettagliata della dinamica che ha portato l'auto a uscire di strada rappresenta ora l'obiettivo primario delle indagini.

Le operazioni di soccorso e i rilievi delle forze dell'ordine

Sul luogo del sinistro, una complessa e coordinata macchina dei soccorsi si è prontamente attivata. I vigili del fuoco hanno svolto un ruolo cruciale nelle operazioni di messa in sicurezza dell'area e nell'estrazione dei corpi delle vittime dall'abitacolo gravemente danneggiato.

Parallelamente, gli operatori sanitari del 118 hanno fornito la prima assistenza, sebbene ogni tentativo di rianimazione sia risultato vano per i tre sfortunati occupanti. Le forze dell'ordine hanno immediatamente avviato i rilievi tecnici e scientifici sul posto, fondamentali per ricostruire con precisione la sequenza degli eventi. L'obiettivo principale è accertare le cause esatte che hanno determinato la fuoriuscita di strada dell'automobile, un elemento chiave per fare piena luce su questa tragedia. L'incidente ha, inoltre, provocato significativi rallentamenti e notevoli disagi alla circolazione lungo la statale 89, con il tratto interessato che è stato parzialmente interdetto al traffico per consentire lo svolgimento delle delicate operazioni di soccorso e dei successivi rilievi.