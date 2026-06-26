Il Venezuela è stato colpito da un terremoto devastante che ha causato almeno 235 morti. Il bilancio, purtroppo provvisorio, è stato annunciato dal ministro della Salute, Carlos Alvarado, il quale ha specificato che circa 235 persone sono giunte senza vita nelle strutture sanitarie o sono decedute subito dopo l'arrivo. Le violente scosse, registrate nella serata di mercoledì 25 giugno 2026, hanno raggiunto magnitudo 7.2 e 7.5, classificandosi tra le più potenti che il paese abbia vissuto in oltre un secolo.

Oltre alle vittime fatali, il terremoto in Venezuela ha provocato un numero significativo di feriti, che ha raggiunto quota 4.300, mentre migliaia di individui risultano ancora dispersi.

Le squadre di soccorso hanno lavorato incessantemente per individuare superstiti, concentrando gli sforzi nella regione costiera di La Guaira, una delle aree più gravemente danneggiate. In un barlume di speranza, un neonato è stato estratto vivo dalle rovine di un edificio crollato proprio a La Guaira, e una donna è stata tratta in salvo a Chacao, 24 ore dopo le scosse iniziali. Il ministro Alvarado ha ribadito che il numero delle vittime e dei feriti è destinato a salire, evidenziando la gravità della situazione.

Le operazioni di soccorso e il supporto internazionale

Le operazioni di soccorso sono state prontamente dirottate verso La Guaira, epicentro dei danni più estesi. La combinazione di una profondità ridotta delle scosse e la loro ravvicinata successione temporale ha amplificato la distruzione.

A fronte di questa catastrofe, la comunità internazionale ha risposto con offerte di supporto e aiuti umanitari. Diverse nazioni, tra cui gli Stati Uniti, hanno manifestato la propria solidarietà. Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha adottato una misura straordinaria, sospendendo temporaneamente alcune sanzioni fino al 23 ottobre, al fine di facilitare le transazioni e le operazioni essenziali per gli aiuti legati al terremoto.

Un paese già in crisi affronta la ricostruzione

Il terremoto ha colpito il Venezuela in un momento di profonda vulnerabilità, con il paese già alle prese con una grave crisi economica e politica. Le autorità locali, in collaborazione con organizzazioni internazionali, hanno avviato le prime cruciali valutazioni dei danni e delle necessità più urgenti per la popolazione colpita.

L'afflusso di aiuti e la mobilitazione delle squadre di emergenza proseguono senza sosta, con l'obiettivo primario di rispondere alle esigenze immediate delle comunità e di continuare la ricerca dei dispersi sotto le macerie.