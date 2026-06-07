Un incidente stradale ha scosso il centro di Tropea nella tarda serata di sabato 6 giugno. Intorno alle 23.40, in viale Tondo, due auto si sono scontrate violentemente, con l’esplosione degli airbag. I conducenti, tutti giovani, sono stati accompagnati in ospedale da amici per accertamenti, senza necessità di intervento dell’ambulanza. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per ricostruire la dinamica e verificare eventuali responsabilità da parte delle persone coinvolte.

Incidente a Tropea: due auto coinvolte in viale Tondo

Lo scontro tra i mezzi, avvenuto in pieno centro a Tropea, ha visto le due automobili danneggiarsi gravemente.

Entrambi gli airbag si sono attivati, segno della violenza dell’impatto. I conducenti, dopo il primo soccorso degli amici, hanno raggiunto autonomamente il pronto soccorso per controlli preventivi. Non sono stati segnalati feriti gravi. L’incidente ha attirato numerosi curiosi sul posto e ha provocato rallentamenti lungo la via principale della città calabrese. A seguito della rimozione delle auto la circolazione è tornata alla normalità.

Carabinieri in azione a Tropea: rilievi e alcol test

I carabinieri intervenuti sul posto hanno effettuato rilievi accurati per determinare le cause dello scontro e la responsabilità dei conducenti. Sono stati eseguiti anche alcol test, come previsto dai protocolli in caso di incidenti notturni, per accertare se l’uso di alcol possa aver contribuito all’impatto.

L’analisi dei dati raccolti sarà determinante per eventuali sanzioni o denunce. L’episodio è ora oggetto di analisi da parte delle autorità locali.

Traffico e movida estiva, centro di Tropea sotto attenzione

L’incidente si è verificato in un orario in cui il centro cittadino inizia a popolarsi per la movida estiva. Con l’avvicinarsi della stagione turistica, residenti e visitatori affollano le strade principali e le aree pedonali. Solo per una fortunata casualità il sinistro non ha fatto registrare gravi conseguenze ma solamente il danneggiamento delle auto. In questa ottica il controllo delle principali arterie turistiche rimane imprescindibile in estate per limitare tali episodi.