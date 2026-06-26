Una donna è stata salvata dopo aver trascorso quasi 36 ore sotto le macerie di un edificio crollato a La Guaira, in Venezuela, in seguito alle due violente scosse di terremoto che hanno colpito il Paese. Il suo recupero è stato documentato in un video diffuso dalla Bbc.

Il salvataggio dopo oltre un giorno e mezzo

I soccorritori sono riusciti a estrarre viva la donna dalle macerie quasi 36 ore dopo il crollo dell'edificio provocato dal sisma. Il salvataggio rappresenta uno degli episodi più significativi delle operazioni di ricerca ancora in corso nelle aree colpite.

Il racconto della sopravvissuta

Pochi istanti dopo essere stata soccorsa, ancora distesa su una barella, la donna ha raccontato come è riuscita a sopravvivere al crollo.

"Quando è iniziato il terremoto, mi sono aggrappata con tutte le mie forze allo stipite della porta così forte che mi sono rotta un dito", ha spiegato nel video trasmesso dalla Bbc.

Ripercorrendo quei momenti drammatici, ha aggiunto di essere rimasta aggrappata allo stipite "finché tutti i piani non sono crollati".