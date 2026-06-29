La vicepresidente del Venezuela, Delcy Rodriguez, ha annunciato che le operazioni di soccorso in corso stanno portando al ritrovamento di persone vive. L'annuncio giunge mentre le squadre di emergenza proseguono le ricerche dopo un incidente che ha colpito il Paese. Rodriguez ha ribadito l'importanza di non perdere la speranza in questa fase delicata.

Dichiarazioni di Rodriguez: la speranza nel soccorso

"Stiamo trovando persone vive, non perdiamo la speranza", ha affermato Delcy Rodriguez, rivolgendo un messaggio alla popolazione e ai soccorritori.

La vicepresidente ha evidenziato il massimo impegno delle autorità venezuelane nel garantire il massimo sforzo nelle operazioni di ricerca. Nonostante la mancanza di dettagli su persone coinvolte o cause, le attività di soccorso procedono con determinazione, per salvare vite.

La mobilitazione per i soccorsi in Venezuela

L'incidente ha mobilitato numerose squadre di emergenza e centinaia di volontari. Tutti sono impegnati nelle aree colpite per individuare e assistere i sopravvissuti. Le autorità venezuelane hanno ribadito la priorità assoluta: salvare vite umane e fornire assistenza immediata a chi ne ha bisogno. La vicepresidente Rodriguez ha espresso un sentito ringraziamento pubblico a tutti coloro che stanno partecipando alle ricerche, sottolineando il valore della collaborazione e della solidarietà in momenti di crisi.

La situazione resta in evoluzione, con le autorità che monitorano e coordinano le operazioni di salvataggio. Concludendo il suo intervento, Delcy Rodriguez ha lanciato un appello alla popolazione, invitandola a mantenere la fiducia nelle istituzioni e nelle capacità delle squadre di soccorso sul campo.