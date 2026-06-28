Un incendio divampato a ridosso del cimitero di Montesilvano (Pe) ha reso necessaria la chiusura temporanea della strada statale 714, la “Tangenziale di Pescara”. Il provvedimento riguarda entrambe le direzioni di marcia, nel tratto compreso tra il chilometro 0 e il chilometro 2,300.

Il traffico è stato prontamente deviato lungo percorsi alternativi, opportunamente segnalati sul posto. Sul luogo dell’emergenza sono intervenute tempestivamente diverse squadre: i vigili del fuoco, impegnati nelle delicate operazioni di spegnimento delle fiamme, le squadre di Anas e le forze dell’ordine, coordinate per garantire la sicurezza e gestire la viabilità.

Le operazioni di soccorso

L’incendio, sviluppatosi nelle immediate vicinanze del cimitero di Montesilvano, ha imposto l’interruzione della circolazione sulla tangenziale di Pescara. Il tratto interessato è quello che va dal chilometro zero al chilometro 2,300. Le squadre dei vigili del fuoco, affiancate dal personale Anas e dalle forze dell’ordine, hanno lavorato incessantemente per domare l’incendio e assicurare la sicurezza dei transiti.

La SS 714, arteria strategica

La strada statale 714, comunemente nota come “Tangenziale di Pescara”, rappresenta un’importante arteria stradale extraurbana principale. La sua funzione è quella di collegare la città di Pescara con i comuni dell’area metropolitana circostante, tra cui Montesilvano. La gestione, la manutenzione e la sicurezza di questa vitale infrastruttura sono affidate ad Anas, società che opera sotto l’egida del Gruppo FS Italiane.