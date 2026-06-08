La Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati il senatore Antonio Silvestro e un carabiniere con l'accusa di violenza sessuale. L'indagine è scaturita dalla denuncia di una collaboratrice parlamentare, la quale ha riferito di essere stata vittima di abusi nei locali del Senato della Repubblica. I fatti contestati risalirebbero a un periodo recente, ma la data precisa non è stata resa nota.

Secondo quanto emerso, la donna ha raccontato agli investigatori di aver subito molestie da parte di Silvestro e del militare in una delle sedi istituzionali.

L'iscrizione dei due nel registro degli indagati avvia gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica. La notizia ha avuto ampia risonanza per il coinvolgimento di un rappresentante delle istituzioni e di un appartenente all'Arma dei Carabinieri.

L'Indagine in Corso e il Riserbo

Gli inquirenti stanno procedendo con l'ascolto di testimoni e la raccolta di elementi utili a chiarire i contorni della vicenda. Al momento, non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle modalità specifiche con cui sarebbero avvenuti i fatti. La Procura mantiene il massimo riserbo sull'indagine, sottolineando la necessità di tutelare la riservatezza della persona offesa e di garantire il corretto svolgimento delle verifiche in corso.

Il Contesto del Senato

Il Senato della Repubblica è una delle due camere del Parlamento italiano, con sede a Palazzo Madama, a Roma. Svolge funzioni legislative, di controllo e di indirizzo politico. L'accesso ai locali del Senato è regolato da rigide procedure di sicurezza, anche in collaborazione con le forze dell'ordine, tra cui l'Arma dei Carabinieri, che garantiscono la tutela delle istituzioni e del personale.