CAMPOBASSO – Nuove e più stringenti regole per la movida notturna sono state introdotte nel capoluogo molisano. Con l'ordinanza sindacale n. 30 del 15 luglio 2026, il Comune di Campobasso ha stabilito limitazioni agli eventi e alle attività rumorose svolte all'esterno dei locali pubblici. L'obiettivo primario è duplice: tutelare il riposo dei residenti e migliorare la convivenza urbana.

Il provvedimento definisce con precisione gli orari entro cui le attività rumorose all'aperto dovranno cessare. Dal lunedì al giovedì, il termine ultimo è fissato per la mezzanotte.

Nelle serate di venerdì, sabato e domenica, il limite viene esteso fino all'1:30 del mattino. Dopo tali orari e fino alle 7 del mattino successivo, non sarà consentita alcuna attività che produca rumore nelle pertinenze dei locali.

Ambito di applicazione e attività interessate

L'ordinanza ha un ampio raggio d'azione, applicandosi a tutti gli spazi esterni nella disponibilità degli esercizi commerciali, inclusi dehors, tavoli all’aperto, plateatici, cortili e giardini. Le attività soggette a queste limitazioni comprendono la diffusione di musica dal vivo o registrata, dj set, karaoke, piano bar, concerti, spettacoli e l'utilizzo di impianti di amplificazione sonora.

Le motivazioni alla base del provvedimento

La decisione scaturisce dalle numerose segnalazioni ed esposti pervenuti negli ultimi mesi da cittadini e residenti, che hanno lamentato musica ad alto volume, schiamazzi e comportamenti incompatibili con il riposo notturno. L'ordinanza evidenzia come le misure ordinarie finora adottate non siano state sufficienti a contenere efficacemente il fenomeno del rumore eccessivo.

Obblighi per i gestori e sanzioni previste

I gestori dei locali pubblici sono tenuti a spegnere gli impianti di diffusione sonora e a interrompere ogni attività di intrattenimento all'esterno entro gli orari stabiliti. Dovranno inoltre adottare tutte le misure necessarie per prevenire comportamenti rumorosi da parte degli avventori nelle aree di pertinenza.

Il mancato rispetto delle disposizioni comporterà sanzioni amministrative da 25 a 500 euro. In caso di reiterazione delle violazioni, sono previsti provvedimenti più severi, inclusa la sospensione temporanea dell'attività.

Un provvedimento dal carattere sperimentale

La misura ha un carattere sperimentale e resterà in vigore per 30 giorni dalla pubblicazione. Durante questo periodo, l'amministrazione comunale monitorerà gli effetti del provvedimento, valutando l'impatto sul riposo dei residenti e sulle attività commerciali, per decidere eventuali proroghe, modifiche o l'adozione di misure definitive.