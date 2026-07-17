L'alba di venerdì 17 luglio 2026 ha portato con sé un'ondata di maltempo sulla provincia di Brescia, caratterizzata da piogge intense, grandine e forti raffiche di vento. Un evento particolarmente critico si è verificato a Gardone Riviera, pittoresca località situata sulla sponda bresciana del Lago di Garda, dove le condizioni meteorologiche avverse hanno causato il crollo di una gru utilizzata in un cantiere edile.

L'incidente, che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi, è avvenuto intorno alle 6:30 del mattino, proprio nel cuore del paese, in prossimità di un semaforo.

La struttura, piegata e spezzata dalla violenza delle raffiche, si è abbattuta con fragore su alcuni edifici limitrofi, provocando danni significativi ai tetti. Successivamente, la gru è precipitata sull'asfalto, compromettendo anche la sede stradale. Nonostante la dinamica impressionante, è stato un miracolo che nessuno sia rimasto ferito.

L'intervento tempestivo dei soccorsi e i disagi alla viabilità

L'allarme è scattato immediatamente dopo il fragoroso crollo della gru, mobilitando prontamente le squadre di emergenza. Sul luogo dell'incidente sono accorsi i vigili del fuoco e le forze dell'ordine, che hanno lavorato senza sosta per mettere in sicurezza l'intera area e avviare le complesse operazioni di rimozione della massiccia struttura metallica.

La priorità è stata garantire l'incolumità dei cittadini e prevenire ulteriori pericoli.

Le operazioni di recupero e messa in sicurezza hanno avuto un impatto diretto sulla circolazione stradale. La Gardesana, una delle principali arterie che attraversano la zona, è stata infatti completamente bloccata per tutta la durata dell'intervento. Questo ha generato inevitabili disagi al traffico, con lunghe code e deviazioni che hanno interessato pendolari e residenti, fino al ripristino delle normali condizioni di transito.

Danni strutturali e la fortuna di un bilancio senza feriti

L'impatto della gru crollata ha lasciato il segno, causando danni evidenti ai tetti degli edifici colpiti e alla superficie stradale sottostante.

Le immagini dell'incidente hanno mostrato la violenza dell'impatto e la potenziale pericolosità della situazione. Tuttavia, il dato più rilevante e rassicurante è che, nonostante la gravità dell'episodio e l'ampiezza dei danni materiali, nessuna persona è rimasta coinvolta fisicamente nell'incidente.

Le autorità competenti hanno avviato le procedure per valutare con precisione l'entità dei danni strutturali e per coordinare gli interventi necessari al ripristino. La sicurezza dell'area è stata ristabilita, ma l'episodio ha evidenziato ancora una volta la forza imprevedibile degli eventi atmosferici e l'importanza della prevenzione e della prontezza di risposta in situazioni di emergenza. La comunità di Gardone Riviera ha tirato un sospiro di sollievo per lo scampato pericolo.