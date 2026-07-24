Il tratto dell’autostrada A12 Genova-Sestri Levante, compreso tra l’allacciamento A7/A12 e Genova Est in direzione Sestri Levante, è stato completamente riaperto al traffico intorno alle 18:30. La riapertura segue la chiusura necessaria a causa di un incendio che ha coinvolto un camion all’interno della galleria Monte Sperone. La società concessionaria, Autostrade per l’Italia, ha confermato che la circolazione è ora regolare su tutte le corsie disponibili in entrambe le direzioni.

L'evento che ha portato alla chiusura si è verificato all'altezza del chilometro 3.6, dove un mezzo pesante ha preso fuoco nella galleria.

Per il ripristino delle normali condizioni di viabilità, sono state impiegate circa trenta maestranze, tra personale di imprese esterne, tecnici e operatori di Aspi. Le operazioni hanno visto l'utilizzo di dieci mezzi d’opera, forniti dal primo tronco di Genova di Autostrade per l’Italia, e hanno permesso il ritorno alla normale circolazione con la riapertura di due corsie per senso di marcia.

Gestione del Traffico e Interventi di Ripristino

Durante le fasi di riapertura e ripristino, la situazione del traffico ha presentato alcune criticità. Si sono registrate code per traffico intenso sull'A12 in direzione Genova e sull'A7 sia verso Genova che verso Milano. Anche in direzione Sestri Levante, sono state segnalate code a tratti dovute all'elevato volume di veicoli.

In precedenza, il traffico nel tratto interessato aveva transitato su una singola corsia in scambio di carreggiata verso Sestri Levante, generando code significative: sette chilometri verso Genova tra Recco e Genova Est e un chilometro sull'A7 tra Genova Bolzaneto e l'allacciamento A7/A12 in direzione Genova.

Le informazioni sulla viabilità sono state diffuse in tempo reale attraverso molteplici canali per garantire un aggiornamento costante agli automobilisti. Tra questi, le emittenti radiofoniche, i canali televisivi, l'applicazione ufficiale di Autostrade per l’Italia e i pannelli a messaggio variabile lungo la rete autostradale. Per qualsiasi ulteriore necessità o informazione, è attivo 24 ore su 24 il call center viabilità di Autostrade per l’Italia.

Servizi per gli Utenti e Importanza del Tratto

L’autostrada A12 Genova-Sestri Levante riveste un ruolo cruciale come collegamento strategico per la mobilità della regione Liguria. La galleria Monte Sperone, epicentro dell'incendio, è un punto nevralgico situato al chilometro 3.6 del percorso. Autostrade per l’Italia, in qualità di gestore, assicura un flusso continuo di informazioni aggiornate sulla viabilità attraverso il proprio sito ufficiale, l'app dedicata, il canale Telegram “Autostrade per l’Italia – Liguria” e il network TV Infomoving presente nelle aree di servizio. La disponibilità del call center viabilità al numero 803.111 conferma l'impegno a fornire assistenza continua agli utenti che percorrono la rete autostradale.