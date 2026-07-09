Una notizia per gli automobilisti: dalla fine del mese di luglio, il tratto lucano dell’autostrada A2 del Mediterraneo garantirà due corsie per ogni senso di marcia. L'annuncio riguarda il segmento tra gli svincoli di Lauria Nord e Lauria Sud, in provincia di Potenza. Quest'area era stata interessata da lavori di manutenzione straordinaria, che avevano imposto restringimenti e disagi.

A2: ripristino della viabilità

Il ripristino della piena operatività della A2 del Mediterraneo è fondamentale per la fluidità del traffico. Le attività interesseranno entrambe le carreggiate, nord e sud.

L'obiettivo è assicurare la piena funzionalità del tratto, restituendo condizioni di viaggio ottimali dopo un periodo di limitazioni. Con il ritorno delle due corsie per ogni senso di marcia, si prevede un miglioramento dei flussi veicolari e una riduzione dei disagi.

Interventi e importanza del tratto lucano

I lavori di manutenzione straordinaria sulla A2 hanno interessato infrastrutture vitali del tratto lucano, tra Lauria Nord e Lauria Sud, con interventi su pavimentazione e opere accessorie. Questa sezione è un punto nevralgico per la viabilità regionale e nazionale, collegando la Basilicata con altre regioni del Sud Italia. Il completamento delle fasi principali ha permesso il ripristino della configurazione originaria.

L'intervento mira a elevare gli standard di sicurezza e comfort per gli utenti. Si raccomanda agli automobilisti di mantenere alta l'attenzione e di rispettare la segnaletica presente durante le ultime fasi di cantiere, per garantire sicurezza.