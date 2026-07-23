Sei viadotti strategici lungo l'autostrada A24 sono stati riaperti alla circolazione, segnando il completamento di importanti lavori di manutenzione straordinaria. L'intervento ha interessato il tratto compreso tra gli svincoli di L'Aquila Est e Tornimparte, restituendo così al traffico veicolare oltre quattro chilometri di infrastruttura autostradale essenziale per la mobilità abruzzese.

Intervento di manutenzione e sicurezza

I complessi lavori di ammodernamento e messa in sicurezza hanno riguardato specificamente i viadotti denominati Sant'Onofrio, Sant'Onofrio II, Sant'Onofrio III, Sant'Onofrio IV, Sant'Onofrio V e Sant'Onofrio VI.

Questi interventi sono stati eseguiti con l'obiettivo primario di garantire una maggiore sicurezza e ottimizzare la funzionalità dell'intera tratta. La riapertura di queste strutture, avvenuta dopo un periodo di chiusura temporanea necessario per l'esecuzione delle opere, permette ora la ripresa regolare e fluida del traffico su un segmento cruciale dell'A24.

Ruolo strategico per la viabilità abruzzese

Il segmento autostradale tra L'Aquila Est e Tornimparte riveste un ruolo di collegamento strategico per l'intera regione Abruzzo. La sua piena operatività è fondamentale per la mobilità, facilitando notevolmente gli spostamenti tra diverse località e contribuendo a una significativa riduzione dei tempi di percorrenza.

La restituzione alla piena viabilità di questi oltre quattro chilometri di autostrada non solo migliora la fluidità del traffico, ma agevola anche il transito sia per i residenti locali sia per i numerosi viaggiatori che si dirigono verso altre regioni italiane.

La positiva conclusione dei lavori sui sei viadotti rappresenta un passo importante per il rafforzamento della sicurezza e l'ammodernamento della rete autostradale. Questo intervento risponde in maniera efficace alle crescenti esigenze di manutenzione e miglioramento delle infrastrutture viarie presenti nel territorio abruzzese, assicurando una maggiore efficienza e affidabilità per tutti gli utenti della strada.