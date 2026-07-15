Abbanoa ha annunciato interventi programmati per giovedì 16 luglio, che comporteranno interruzioni temporanee del servizio e cali di pressione. I comuni interessati sono Olbia, Tempio Pausania, Siniscola, Ploaghe e Cabras, con disagi per aree abitate e industriali.

Dettagli interventi

A Olbia, dalle 8:30 alle 14:30, la manutenzione dell’impianto di sollevamento idrico (località Cipnes) sospenderà il flusso. Le zone coinvolte sono la zona industriale del Cipnes, Bados (Pittulongu) e, nel territorio di Golfo Aranci, Nodu Pianu, Torre Terrata, Sos Aranzos, Ville Del Golfo e Punta Bados.

A Tempio Pausania, dalle 8:15 alle 17:30, saranno collegate nuove condotte (largo De Gasperi), dismettendo le vecchie. L'installazione di apparecchiature per sezionamento e gestione delle pressioni mira a ottimizzare la distribuzione e ridurre le perdite. L’erogazione sarà sospesa in tutto il centro abitato, eccetto viale Don Sturzo e traverse, e la Zona Mantelli.

A Siniscola, dalle 8:00 alle 13:00, i tecnici sostituiranno apparecchiature nella rete idrica di Sa Petra Ruja, con erogazione interrotta. Lo stop interesserà anche le vie Parigi, Bruxelles e Unione Europea nelle località Iscra e Voes.

A Ploaghe, dalle 9:00 alle 17:00, sarà dismessa la vecchia condotta di via Regina Elena, sostituita da una nuova rete idrica.

L'interruzione del flusso dal serbatoio di San Matteo potrà causare cali di pressione e interruzioni temporanee in tutto il paese.

A Cabras, dalle 8:30 alle 12:00, nuove condotte in via Giovanni XXIII saranno collegate alla rete esistente. L’interruzione del servizio riguarderà via Giovanni XXIII (dal civico 1 al 19) e via Silvio Pellico. Abbanoa si impegna a limitare la durata dell’interruzione e anticipare il ripristino. Alla ripresa, l’acqua potrebbe presentare temporanea torbidità per svuotamento e riempimento delle tubazioni.

Segnalazioni e contatti

Per anomalie o disservizi, Abbanoa invita gli utenti a contattare il numero verde 800.022.040, attivo 24 ore su 24. L’azienda fornisce aggiornamenti tramite la sezione “Avvisi” del proprio sito ufficiale, informando sugli interventi programmati e i potenziali disservizi.