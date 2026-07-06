Un importante vertice si è tenuto presso la Prefettura di Ascoli Piceno per affrontare la questione dei cantieri in corso sulla superstrada Ascoli-Mare. L'incontro ha riunito i rappresentanti della Prefettura stessa, della Provincia di Ascoli Piceno, dei Comuni direttamente interessati e dell'Anas, con l'obiettivo primario di stabilire un cronoprogramma definitivo per la conclusione dei lavori su questa cruciale arteria stradale, fondamentale per la viabilità locale e regionale.

Definito l'obiettivo: stop ai cantieri entro il 2026

Durante il confronto, è stato fissato un traguardo ambizioso ma irrinunciabile: la chiusura di tutti i cantieri attualmente operativi sulla superstrada Ascoli-Mare entro il 2026.

Le diverse istituzioni coinvolte hanno unanimemente sottolineato l'urgenza di rispettare rigorosamente il cronoprogramma stabilito, al fine di minimizzare i significativi disagi che i cantieri possono arrecare sia alla quotidianità dei cittadini sia alla fluidità del traffico locale, essenziale per l'economia. L'Anas ha fornito un dettagliato aggiornamento sullo stato di avanzamento degli interventi, illustrando con precisione le fasi ancora da completare e le principali criticità tecniche e logistiche riscontrate durante le operazioni, sottolineando la necessità di un'attenta e rapida gestione per non compromettere il rispetto delle tempistiche prefissate.

Collaborazione istituzionale per la mobilità e lo sviluppo del Piceno

Il Prefetto di Ascoli Piceno ha enfaticamente ribadito l'importanza di una collaborazione sinergica tra gli enti locali e l'Anas per assicurare il puntuale rispetto delle scadenze prefissate. La Provincia e i Comuni hanno espresso la ferma necessità di mantenere una comunicazione trasparente e costante con la popolazione, fornendo aggiornamenti regolari e puntuali sugli sviluppi dei lavori e su eventuali modifiche alla viabilità, al fine di informare adeguatamente e ridurre l'impatto sulla vita quotidiana. "L'obiettivo condiviso è quello di restituire piena funzionalità alla superstrada Ascoli-Mare entro il 2026", è stato il messaggio chiave emerso dall'incontro.

Le istituzioni hanno inoltre evidenziato come la completa conclusione dei cantieri rappresenti un passaggio strategico e imprescindibile non solo per il miglioramento della mobilità e della sicurezza stradale, ma anche per il concreto sostegno allo sviluppo economico e turistico del territorio piceno, che dipende da infrastrutture efficienti.

A conclusione del vertice, è stato concordato un sistema di monitoraggio continuo sull'andamento dei lavori, prevedendo la programmazione di ulteriori incontri periodici per verificare il rispetto delle tempistiche stabilite. La Prefettura manterrà un ruolo centrale di coordinamento tra tutte le parti interessate, facilitando la risoluzione tempestiva e proattiva di ogni possibile criticità che dovesse emergere nelle delicate fasi operative future, garantendo così il progresso efficiente e senza interruzioni del progetto infrastrutturale.