Un operatore della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, appartenente alla squadra comunale di Codroipo, in provincia di Udine, è deceduto nel pomeriggio del 4 luglio 2026 a seguito di un incidente stradale. L'uomo, di 69 anni e residente nella cittadina friulana, si trovava alla guida di un furgone dell’associazione quando ha perso il controllo del veicolo lungo la statale 13 Pontebbana. L'incidente ha avuto un epilogo fatale.

La dinamica del tragico sinistro

L'episodio si è verificato intorno alle ore 16. L'operatore, mentre percorreva la statale, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo.

Il furgone è uscito di strada con violenza, finendo contro un platano che delimita la carreggiata. L'urto è stato molto violento, e le conseguenze sono state purtroppo immediate: l'uomo è deceduto all'istante. Sul posto è prontamente intervenuto il personale sanitario inviato dalla centrale operativa Sores Fvg, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato vano, a causa della gravità dell'impatto che non ha lasciato scampo.

Le indagini e le ipotesi sull'accaduto

I carabinieri della stazione di Campoformido sono intervenuti sul luogo dell'incidente per effettuare i rilievi necessari e avviare le indagini volte a ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Dalle prime verifiche, è stato accertato che nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nel sinistro, il quale si configura come un incidente autonomo.

Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti, non si esclude che l'uomo possa aver accusato un malore improvviso prima di perdere il controllo del furgone e uscire di strada. Tuttavia, al momento, questa rimane una supposizione e saranno necessari ulteriori accertamenti per stabilire con certezza le cause del tragico evento. Il tratto stradale interessato dall'incidente è stato temporaneamente monitorato dalle forze dell'ordine per consentire tutte le operazioni di soccorso e i rilievi tecnici in piena sicurezza, garantendo la gestione della viabilità nell'area.