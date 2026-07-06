Un tragico incidente stradale ha causato la morte di Luciano Bulfon, 69 anni, stimato volontario della Protezione civile Ana di Codroipo. L'evento si è verificato il 4 luglio lungo la statale 13 Pontebbana, nel territorio di Codroipo, gettando nello sconforto l'intera comunità.

Nel pomeriggio di quel giorno, Bulfon era alla guida del suo furgone quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo. Il veicolo è uscito di strada, schiantandosi violentemente contro un platano. L'allarme è scattato immediatamente, attivando una rapida macchina dei soccorsi: sul posto sono giunti sanitari, vigili del fuoco e carabinieri, questi ultimi per i rilievi e gli accertamenti del caso.

Nonostante la prontezza degli interventi, le gravi ferite riportate nell'impatto si sono rivelate fatali, e per Bulfon non c'è stato purtroppo nulla da fare.

Profondo cordoglio per la scomparsa del volontario

La notizia della scomparsa di Luciano Bulfon ha generato un'onda di profondo cordoglio non solo a Codroipo ma in tutto il territorio circostante. Bulfon era una figura molto conosciuta e apprezzata per il suo grande impegno e la sua dedizione al volontariato.

L'assessore regionale alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, ha espresso il suo dolore e la sua vicinanza alla famiglia, ricordando Bulfon come «un uomo di straordinaria generosità e passione civile, il cui impegno per la comunità è sempre stato apprezzato da tutti».

Riccardi ha inoltre condiviso un ricordo personale, sottolineando come «solo poche ore prima ci eravamo salutati a Moggio Udinese, con quella familiarità e quell’affetto propri di chi si conosce sin da giovani», evidenziando il legame profondo e la stima reciproca che li univa.

Bulfon era considerato un punto di riferimento all'interno della Protezione civile Ana locale, grazie alla sua lunga esperienza e al suo costante contributo nelle attività di volontariato e di supporto alla comunità, lasciando un vuoto incolmabile.

Il ruolo della Protezione civile Ana

La Protezione civile Ana di Codroipo opera come parte integrante dell'Associazione Nazionale Alpini, un'organizzazione che si distingue per il suo impegno sia a livello locale che nazionale.

Le sue attività principali includono la prevenzione, il soccorso e il supporto alle popolazioni colpite da emergenze e calamità naturali.

Il gruppo è formato da volontari che dedicano il loro tempo e le loro energie a interventi di pubblica utilità, oltre a promuovere iniziative di formazione e sensibilizzazione. La Protezione civile Ana è ampiamente riconosciuta per il suo contributo essenziale nelle operazioni di protezione e assistenza, collaborando attivamente con le autorità locali e regionali sia nelle situazioni di emergenza che nelle campagne di prevenzione sul territorio, incarnando i valori di solidarietà e servizio che Luciano Bulfon ha sempre rappresentato.