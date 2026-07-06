Una donna di 72 anni, dispersa in una zona boschiva di faggi nel comune di Ligonchio, in provincia di Reggio Emilia, è stata ritrovata e recuperata nel pomeriggio del 5 luglio 2026. L'allarme per la sua scomparsa era scattato alle 15:30, innescando immediatamente un'ampia operazione di ricerca e soccorso che ha coinvolto diverse unità specializzate.

Alle complesse ricerche, rese ardue dalla natura del territorio, hanno preso parte le squadre dei Vigili del Fuoco del presidio di Castelnovo ne’ Monti, affiancate dal personale specializzato in tecniche Speleo-Alpino-Fluviali del Comando di Reggio Emilia.

L'intervento si è svolto in un'area caratterizzata da una fitta vegetazione e un terreno impervio, elementi che hanno richiesto l'impiego di risorse e competenze specifiche per il successo del recupero della persona dispersa.

Il ruolo decisivo dell'elicottero Drago 160 nel salvataggio

L'individuazione della signora è stata resa possibile grazie all'intervento tempestivo dell'equipaggio dell'elicottero “Drago 160” del reparto volo dei Vigili del Fuoco. Il mezzo aereo ha svolto un ruolo cruciale, permettendo di localizzare rapidamente la persona smarrita e di procedere al suo recupero in totale sicurezza, grazie a una perfetta azione coordinata e sinergica tra le squadre operative a terra e il personale di volo, essenziale per la buona riuscita dell'operazione.

L'importanza strategica del presidio di Castelnovo ne' Monti

Il presidio dei Vigili del Fuoco di Castelnovo ne’ Monti, centrale in questa operazione di soccorso, rappresenta una delle strutture territoriali più strategiche del Comando di Reggio Emilia. Questo presidio è essenziale per le attività di prevenzione, soccorso tecnico urgente e supporto alle emergenze in un'ampia area montana che include diversi comuni dell'Appennino reggiano, tra cui proprio Ligonchio. La sua organizzazione territoriale capillare e la conoscenza del territorio consentono interventi tempestivi ed efficaci anche in zone difficilmente accessibili e impervie, come quelle boschive dell'Appennino, dimostrando l'efficacia e la prontezza del sistema di soccorso locale in contesti critici.