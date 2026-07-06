Il giornalismo lucano è in lutto per la scomparsa di Renato Cantore, giornalista e scrittore di 74 anni, avvenuta la mattina del 5 luglio a Potenza a seguito di una malattia. Figura di spicco e punto di riferimento autorevole per l'intera categoria, Cantore fu caporedattore della TgR Basilicata e volto noto della Rai, attraverso cui raccontò la regione. L'Ordine dei Giornalisti della Basilicata, con una nota firmata dalla presidente Sissi Ruggi e dal consiglio direttivo, ha espresso il proprio cordoglio per la perdita di un professionista che ha segnato la storia recente.

L'omaggio dell'Ordine dei Giornalisti della Basilicata

L'Ordine dei Giornalisti ha ricordato Renato Cantore come "uno dei protagonisti della storia giornalistica recente", un professionista rigoroso che ha dedicato la propria vita a rafforzare e dignificare il giornalismo lucano. La sua azione fu fondamentale nel difendere l'autonomia, promuoverne la qualità e contribuire, con lungimiranza e passione, alla costruzione delle istituzioni regionali. La nota dell'Ordine si conclude con un sentito messaggio di vicinanza: "L'Ordine dei Giornalisti della Basilicata si stringe con affetto alla famiglia, ai colleghi della Rai e a quanti hanno condiviso con lui il lungo cammino professionale e associativo, custodendone la memoria e raccogliendone l'eredità morale e professionale".

Il ricordo delle istituzioni e il suo impatto professionale

La figura di Renato Cantore è stata riconosciuta anche dal presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi. Bardi ha descritto Cantore come "un giornalista di grande spessore, che ha interpretato la professione con rigore, passione e profondo senso del servizio pubblico". Attraverso il suo lavoro, Cantore ha saputo narrare la terra lucana con competenza e autenticità, contribuendo a custodirne la memoria e a valorizzarne l'identità.

La camera ardente è stata allestita presso la cappella dell’obitorio dell’ospedale 'San Carlo' di Potenza. I funerali si terranno lunedì 6 luglio alle ore 11.30 nella Cattedrale di San Gerardo a Potenza.