L'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni ha disposto il blocco dell'accesso al sito web Escort Advisor per gli utenti italiani. La decisione, adottata dal Consiglio dell'Agcom il 7 luglio, è stata annunciata oggi sul sito dell'Autorità.

Le motivazioni del provvedimento

Si tratta del terzo provvedimento adottato in attuazione dell'articolo 13-bis del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, il cosiddetto Decreto Caivano. Il provvedimento riguarda siti web e piattaforme di condivisione video che diffondono in Italia immagini e video a carattere pornografico senza aver adottato efficaci strumenti di verifica dell'età degli utenti, secondo le indicazioni tecniche e procedurali stabilite dalla delibera Agcom n.

96/25/Cons del maggio 2025.

Blocco fino all'adeguamento

Con la delibera n. 171/26/Cons, l'Autorità ha accertato che la società DonTouch SA, con sede in Svizzera e quindi al di fuori dell'Unione europea, gestore del sito, non ha implementato sistemi di verifica dell'età, non ottemperando alla diffida con cui l'Agcom aveva fissato un termine per l'adeguamento alle prescrizioni normative.

L'ordine di disabilitare l'accesso al sito mediante blocco del Dns è stato notificato ai fornitori italiani di accesso a Internet, che dovranno eseguirlo entro due giorni dalla notifica della delibera. Il blocco resterà in vigore per tutti gli utenti italiani fino a quando DonTouch SA non ripristinerà condizioni di erogazione del servizio conformi alle prescrizioni dell'Autorità.

L'Agcom sottolinea infine che prosegue l'attività di vigilanza e sanzione nei confronti dei soggetti che diffondono in Italia immagini e video a carattere pornografico.