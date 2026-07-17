Un grave episodio di aggressione si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, 16 luglio 2026, presso l'ospedale San Bortolo di Vicenza. Un operatore socio-sanitario è stato vittima della violenza di un uomo che, presentatosi all’ingresso del reparto di psichiatria, ha preteso di far visita al fratello ricoverato in un orario non consentito. L'incidente ha sollevato nuovamente l'attenzione sulla sicurezza del personale e sulla necessità di rispettare le normative interne delle strutture sanitarie.

La dinamica dell'aggressione al San Bortolo

Il personale ospedaliero ha prontamente richiesto all'uomo di attenersi agli orari e alle specifiche modalità previste per le visite ai degenti.

Tale richiesta, tuttavia, ha scatenato una reazione violenta da parte dell'individuo. L'uomo ha iniziato a colpire e danneggiare gli arredi circostanti, proferendo minacce nei confronti dei presenti. La situazione è rapidamente degenerata quando ha aggredito fisicamente il dipendente sanitario. L'operatore ha riportato contusioni multiple, giudicate guaribili in alcuni giorni, evidenziando la gravità dell'atto subito.

Per contenere la situazione e garantire la sicurezza all'interno del nosocomio, è stato necessario l'intervento congiunto della vigilanza interna dell'ospedale e delle forze dell'ordine. Gli agenti di polizia, giunti sul posto, hanno bloccato l'aggressore e lo hanno scortato fuori dalla struttura ospedaliera, ripristinando l'ordine e la tranquillità nel reparto di psichiatria.

La condanna dell'Ulss 8 e l'importanza delle regole

Il direttore generale dell’Ulss 8, Peter Assembergs, ha espresso profondo rammarico per l'accaduto, sottolineando la crescente preoccupazione per gli episodi di violenza contro il personale sanitario. Assembergs ha ribadito con forza che l'ospedale, e in particolare un'area sensibile come il reparto di psichiatria, deve essere considerato un luogo protetto. Ha evidenziato l'importanza cruciale delle regole di accesso dall'esterno, fondamentali per la sicurezza di pazienti, visitatori e operatori.

Il direttore generale ha inoltre riflettuto sulla duplice gravità dell'episodio: non solo l'aggressione fisica al dipendente, ma anche il palese mancato rispetto delle normative ospedaliere e il rifiuto della loro stessa esistenza.

Assembergs ha concluso che tale comportamento non può essere derubricato a un semplice momento di rabbia, ma richiede una riflessione più profonda sulle implicazioni per la convivenza civile e il funzionamento delle strutture sanitarie.

L'Ulss 8 Berica: un presidio sanitario per Vicenza

L’Ulss 8 Berica è l’azienda socio-sanitaria locale incaricata della gestione dei servizi sanitari pubblici nella provincia di Vicenza. La sua missione è l'organizzazione e l'erogazione di un'ampia gamma di prestazioni sanitarie e sociosanitarie, che includono servizi ospedalieri, territoriali e di prevenzione. L'azienda opera in stretta conformità con le normative regionali e nazionali, garantendo l'accesso a cure e assistenza di qualità per la comunità.

L'ospedale San Bortolo di Vicenza, dove si è verificato l'incidente, rappresenta una delle principali strutture gestite dall'Ulss 8 Berica. Questo presidio ospedaliero comprende numerosi reparti specializzati, tra cui quello di psichiatria, che richiede protocolli di sicurezza e accesso particolarmente rigorosi data la delicatezza dei pazienti e delle terapie erogate.