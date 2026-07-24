Un uomo di 44 anni, di nazionalità italiana, si trova attualmente ricoverato in condizioni estremamente critiche nel reparto di Neurorianimazione dell'ospedale San Gerardo di Monza. L'uomo è stato ferito gravemente da diversi colpi di pistola nella serata del 23 luglio 2026, a Seregno, in provincia di Monza e Brianza. L'agguato si è verificato mentre la vittima stava camminando in una stradina pedonale, a breve distanza dalla propria abitazione, all'interno di un complesso Aler.

L'agguato a Seregno e le gravi condizioni del ferito

L'episodio di violenza si è consumato in una zona descritta come particolarmente buia e, soprattutto, priva di telecamere di sorveglianza, elementi che potrebbero complicare le indagini.

Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo è stato raggiunto da almeno due colpi di pistola, che gli hanno provocato ferite profonde al costato e alle braccia. La gravità delle lesioni ha richiesto un immediato intervento chirurgico: i chirurghi dell'ospedale San Gerardo sono intervenuti nella mattinata del 24 luglio per operare il 44enne. Nonostante l'operazione, le sue condizioni rimangono estremamente gravi e l'uomo è tuttora in pericolo di vita, monitorato costantemente nel reparto di Neurorianimazione.

La vittima, che risulta avere alcuni piccoli precedenti penali, è stata soccorsa in seguito all'allarme lanciato da alcuni condomini. Questi ultimi, udendo i colpi, avevano inizialmente pensato si trattasse di fuochi d'artificio, salvo poi affacciarsi e rendersi conto della drammatica realtà, trovando il 44enne a terra e ferito.

Le indagini dei Carabinieri e le ipotesi sul movente

Sul caso stanno indagando i Carabinieri della stazione di Seregno, che operano sotto il coordinamento della Procura di Monza. Gli investigatori sono impegnati a ricostruire con precisione la dinamica dell'aggressione e a identificare l'autore del gesto. Nell'ambito delle indagini, sono già stati ascoltati i familiari della vittima e diversi residenti del complesso Aler. Al momento, gli inquirenti non escludono alcuna pista investigativa. Tra le ipotesi al vaglio figurano un possibile movente passionale, una lite degenerata in violenza o, ancora, circostanze legate al mondo dello spaccio di sostanze stupefacenti.

L'ospedale San Gerardo: punto di riferimento per l'emergenza

L'ospedale San Gerardo di Monza, dove il 44enne è stato ricoverato e sottoposto all'intervento chirurgico, rappresenta una delle principali strutture sanitarie della provincia di Monza e Brianza. L'ospedale è dotato di reparti altamente specializzati, tra cui la Neurorianimazione, essenziale per la gestione di casi complessi come quello attuale, e svolge un ruolo cruciale nell'ambito dell'emergenza-urgenza per l'intero territorio brianzolo, confermandosi un punto di riferimento per la salute pubblica locale.