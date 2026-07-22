Lo scirocco continua ad alimentare l'emergenza incendi in Sicilia. Le situazioni più critiche si registrano nell'Agrigentino e nel Palermitano, dove le fiamme hanno reso necessarie evacuazioni, provocato la chiusura di strade e causato numerosi black out.

Le fiamme minacciano Santo Stefano Quisquina

Un incendio, sospinto dal vento di scirocco, ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina, in provincia di Agrigento. Oltre cento persone sono state sgomberate in via precauzionale.

Sono in arrivo i canadair della Forestale, mentre la maggiore preoccupazione riguarda un deposito di ossigeno, la clinica Ignazio Attardi, una stazione di rifornimento e una fabbrica di giochi d'artificio.

Diverse squadre dei vigili del fuoco stanno presidiando queste aree, con rinforzi in arrivo anche dai distaccamenti di Sciacca e Canicattì, oltre al supporto di carabinieri e polizia.

Notte di roghi nel Palermitano

È stata una lunga notte di incendi anche a Palermo e in provincia. Decine di roghi hanno impegnato vigili del fuoco, Protezione civile e Corpo forestale. Il vento di scirocco ha favorito la propagazione delle fiamme, complicando le operazioni di spegnimento.

Il caldo intenso e il vento hanno alimentato incendi in diverse zone. Palermo si è risvegliata avvolta da una cappa di fumo. I roghi hanno interessato Borgo Nuovo, nei pressi della delegazione comunale, e Monte Pellegrino, mentre la situazione più critica resta nell'hinterland.

A Montagna Longa il fuoco ha continuato a bruciare per tutta la notte, mentre resta interessato dalle fiamme anche il bosco di Casaboli, a Monreale. I residenti della zona temono che l'incendio possa avvicinarsi alle abitazioni.

Strade chiuse e interruzioni di corrente

A causa dell'emergenza è stata temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 186 di Monreale. L'Anas ha indicato come percorso alternativo la strada statale 624 Palermo-Sciacca, mentre sono stati segnalati incendi anche lungo l'autostrada Palermo-Catania. Per alcune ore sono rimaste chiuse l'A19 e la strada statale 113.

L'emergenza ha provocato anche numerosi black out in diverse aree del capoluogo siciliano.

Le temperature elevate hanno messo sotto pressione la rete elettrica, causando guasti ripetuti. Le interruzioni di corrente hanno interessato la zona di piazza Don Bosco, la Noce, Cruillas e il centro cittadino, da piazza Castelnuovo a via Veneto, via Sciuti e via Libertà.