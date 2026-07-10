Il sindaco di Sant’Elpidio a Mare, Alessio Scarfini, è stato eletto all'unanimità presidente del Comitato dei Sindaci dell’Ambito Sociale 19. La nomina è avvenuta nel corso di una significativa riunione tenutasi a Porto Sant’Elpidio, alla quale hanno preso parte tutti i sindaci dei Comuni che costituiscono l’ambito sociale.

Durante l’incontro, i primi cittadini hanno espresso il loro consenso unanime a favore di Scarfini, sottolineando la fiducia riposta nella sua leadership. Il neo-eletto presidente ha prontamente dichiarato: «Ringrazio i colleghi per la fiducia accordata; lavoreremo insieme con impegno per rafforzare e migliorare i servizi sociali offerti sul territorio».

L’Ambito Sociale 19, infatti, raggruppa diversi Comuni della provincia di Fermo e ha il compito cruciale di coordinare le politiche sociali e i servizi essenziali rivolti specificamente alle fasce più vulnerabili della popolazione.

Il Ruolo Strategico del Comitato dei Sindaci

La riunione, svoltasi nella sede municipale di Porto Sant’Elpidio, ha visto la partecipazione attiva di tutti i sindaci dell’ambito, i quali hanno delineato le prossime sfide. Il Comitato dei Sindaci detiene una funzione di indirizzo e coordinamento fondamentale per tutte le attività dell’Ambito Sociale 19. Questo include la supervisione e la gestione di una vasta gamma di servizi essenziali, quali l'assistenza domiciliare per le persone non autosufficienti, il sostegno mirato alle famiglie in difficoltà, i programmi di inclusione sociale e gli interventi specifici volti a supportare le persone con disabilità.

Funzioni e Obiettivi dell'Ambito Sociale 19

L’Ambito Sociale 19 si configura come una realtà istituzionale di primaria importanza, che unisce strategicamente diversi Comuni della provincia di Fermo. Il suo obiettivo principale è promuovere e implementare politiche sociali integrate, garantendo una risposta coordinata ed efficace ai molteplici bisogni dei cittadini residenti. Tra le sue principali aree di intervento rientrano la gestione e l'erogazione di servizi dedicati agli anziani, ai minori, alle persone con disabilità, oltre a tutte le iniziative volte a contrastare attivamente la povertà e l'esclusione sociale. Il Comitato dei Sindaci, in questo contesto, rappresenta l’organo di indirizzo politico-amministrativo supremo dell’ambito, assicurando la piena partecipazione e il coinvolgimento degli enti locali nelle scelte strategiche e nella definizione delle priorità operative, per un benessere collettivo duraturo.