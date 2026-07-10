Si è tenuta il 10 luglio 2026, sulla suggestiva banchina di riva del porto di Termoli, la solenne cerimonia di avvicendamento al vertice della Capitaneria di porto. L'evento ha segnato il passaggio di consegne tra il comandante uscente, Giuseppe Panico, destinato a un prestigioso nuovo incarico presso il Comando generale di Roma, e il Capitano di fregata Fabrizio Saverio Strusi, che ha ufficialmente assunto il comando dell'importante presidio marittimo.

La cerimonia ha richiamato una vasta platea di autorità civili, militari e rappresentanti della comunità locale.

Tra i presenti figuravano il Capitano di Vascello Daniele Giannelli, affiancato da numerosi ufficiali e operatori della Capitaneria termolese, testimoniando la continuità e l'impegno dell'ente. Ha partecipato all'evento anche il direttore marittimo di Abruzzo, Molise e Isole Tremiti, Capitano di Vascello Daniele Giannelli, il Prefetto di Campobasso Michela Lattarulo, i sindaci dei comuni del litorale molisano, l'intera Giunta comunale, oltre a una significativa rappresentanza di armatori, pescatori e operatori portuali, tutti uniti nel salutare il comandante uscente e dare il benvenuto al nuovo.

Il bilancio positivo del comandante uscente Giuseppe Panico

Nel suo toccante discorso di commiato, il comandante Giuseppe Panico ha espresso con sincerità la difficoltà di lasciare un territorio al quale si è profondamente legato, dichiarando: “Difficile lasciare questo territorio senza emozionarsi… Si chiude una porta a Termoli, se ne apre un’altra a Roma…”.

Panico ha ripercorso i due anni trascorsi alla guida della Capitaneria, evidenziando un bilancio di gestione estremamente positivo. Ha sottolineato con orgoglio che, durante il suo mandato, "non c’è stato nessun decesso" in mare, e che, nonostante alcuni naufragi, la Capitaneria è sempre riuscita a "salvare l’equipaggio". Tra le sfide più impegnative affrontate, ha menzionato l'incendio su una piattaforma petrolifera, un episodio che, ha ricordato, "avrebbe potuto avere gravissime conseguenze". Il comandante ha concluso il suo intervento ponendo l'accento sulla "grande attività e attenzione per la tutela dell’ambiente" che ha caratterizzato la sua azione.

Le priorità e la visione del nuovo comandante Fabrizio Saverio Strusi

Il Capitano di fregata Fabrizio Saverio Strusi ha accolto il nuovo incarico definendolo un'“opportunità importante”, rivelando di aver già avuto modo di apprezzare le peculiarità e le potenzialità del territorio nei giorni che hanno preceduto la sua assunzione di comando. Strusi ha illustrato le sue principali priorità per il futuro della Capitaneria di Termoli, indicando come obiettivo primario quello di "aiutare lo sviluppo del porto". Ha inoltre ribadito con fermezza la funzione essenziale delle Capitanerie, che si concentrano in modo indefesso sulla "sicurezza della navigazione". Questo aspetto cruciale, ha precisato il nuovo comandante, "va di pari passo con la sicurezza ambientale e produttiva", evidenziando una visione integrata e proattiva per la gestione delle attività marittime e portuali.