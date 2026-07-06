Ad Alghero, mercoledì 8 luglio 2026, Abbanoa procederà alla dismissione della vecchia condotta idrica situata in via Grazia Deledda, all'angolo con via Leonardo Da Vinci. L'intervento, programmato dalle ore 8 alle 20, è parte integrante del vasto progetto di efficientamento delle reti idriche cittadine, che ha già visto la sostituzione di gran parte dell'infrastruttura con nuove condotte più moderne ed efficienti.

Durante le dodici ore di lavoro, si renderà necessaria l'interruzione dell'erogazione idrica nei distretti 1 Mazzini – Carrabuffas, 2 Pivarada – Porto e 3 Alghero Sud – Sant’Anna.

In queste zone, i residenti potranno riscontrare cali di pressione e temporanee interruzioni del servizio. Abbanoa ha assicurato che il flusso idrico riprenderà regolarmente al termine delle operazioni. È importante notare che, alla riattivazione, l'acqua potrebbe presentarsi transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni. Per qualsiasi anomalia o necessità di segnalazione, è a disposizione il numero verde 800.022.040, attivo 24 ore su 24.

Maxi-investimenti per la rete idrica di Alghero

L'intervento di mercoledì si inserisce in un più ampio e strategico piano di investimenti che Abbanoa sta portando avanti ad Alghero. Sono quasi 10 chilometri di nuove reti idriche che il gestore sta realizzando in città, grazie a un investimento complessivo che supera i 7,2 milioni di euro.

Questi fondi provengono dal Fondo sociale di sviluppo e coesione, specificamente destinati a “Interventi di rilevanza strategica regionale per il settore idrico”, confermando Alghero come uno dei principali centri beneficiari di tali risorse.

La città è stata interessata da un programma articolato in tre maxi-appalti. Il lotto A, il più consistente, riguarda le zone del Carmine, Manzoni, De Gasperi, Pietraia e Sant’Anna, e include l'intervento programmato in via Deledda. Per questo lotto specifico, l'investimento ammonta a 3,74 milioni di euro, finalizzati alla sostituzione integrale di quasi 4,5 chilometri di condotte. Le vie coinvolte in questo ambizioso progetto di ammodernamento sono numerose e comprendono Marongiu, De Muro, Matteotti, Deledda, Da Vinci, Palomba, Sant’Agostino, XX Settembre, Don Minzoni (ss 127 bis), Paoli, Coros, Parc Guell, Tibidabo, Villafranca De Panades e Carbia.

Gli altri due lotti, il lotto B, interessa la località di Fertilia, mentre il lotto C si concentra sul Centro storico e su Giovanni XXIII.

Gestione del servizio e raccomandazioni

Abbanoa ha ribadito il proprio impegno a minimizzare i disagi per i cittadini. I tecnici del gestore si adopereranno per contenere quanto più possibile la durata dell'interruzione e, qualora i lavori dovessero concludersi in anticipo rispetto alle previsioni, si cercherà di anticipare il riavvio dell'erogazione. La società invita i cittadini a segnalare tempestivamente qualsiasi anomalia al servizio di segnalazione guasti, sempre attivo, per garantire una rapida risoluzione di eventuali problematiche. La collaborazione dei residenti è fondamentale per il successo di questi interventi, volti a migliorare la qualità e l'efficienza del servizio idrico in tutta la città di Alghero.