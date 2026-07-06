È stato avviato a Cagliari il primo tavolo di confronto dedicato al rapporto tra minori e mondo digitale. L'iniziativa, promossa dalla Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza Anna Cau, mira a costruire una strategia condivisa di prevenzione, formazione e tutela dei minori nell’ambiente digitale. L’incontro ha riunito rappresentanti di istituzioni, scuola, università, sanità, giustizia, professioni e associazioni, dando vita a un confronto multidisciplinare su un tema cruciale per la vita di bambini e adolescenti.

L'impatto del digitale e l'approccio coordinato

Durante i lavori, è emersa la consapevolezza che il digitale non è più un mondo parallelo, ma un ambiente che incide direttamente su crescita, relazioni e benessere psicologico dei minori. È stata sottolineata l'urgenza di un approccio coordinato tra famiglia, scuola e istituzioni, con particolare attenzione al sostegno ai genitori e alla prevenzione dei rischi legati all'uso non consapevole delle tecnologie. Tra le priorità individuate figurano la formazione dei genitori, il rafforzamento del ruolo educativo della scuola, l'educazione digitale e l'attivazione di interventi tempestivi nei casi di vulnerabilità.

Allarmi e proposte dai settori chiave

Dall'area sanitaria è giunto un allarme sul disagio giovanile, che registra un aumento delle fragilità psicologiche e dei fattori sociali connessi all'uso intensivo delle tecnologie. Le università di Cagliari e Sassari hanno ribadito il loro impegno nella ricerca, nella formazione e nell'analisi degli effetti dell'innovazione digitale. Il settore giustizia ha richiamato l'attenzione sulla responsabilità genitoriale e sulla necessità di intervenire precocemente, prima che le situazioni di disagio raggiungano i tribunali, dove spesso il danno è già avvenuto. Il dibattito ha coinvolto anche pediatri, assistenti sociali, ordini professionali e associazioni, i quali hanno sottolineato l'esigenza di creare una rete territoriale stabile.

Tra le proposte operative formulate, spiccano il potenziamento della media education e l'implementazione di percorsi strutturati di educazione digitale nelle scuole.

Prospettive future e impegno della Garante

A conclusione dell'incontro, la Garante Anna Cau ha confermato l'avvio di un percorso stabile di studio e approfondimento sul tema, con l'obiettivo di mettere in rete competenze e proposte operative concrete. Il tavolo proseguirà le sue attività nei prossimi mesi, con l'intento di definire una strategia regionale condivisa per la tutela dei minori nell'ambiente digitale.