A Pordenone è stato registrato il primo rinvenimento in Italia di una nuova droga sintetica: la 4-Bmc. Questa sostanza psicoattiva, individuata dai carabinieri il 4 luglio 2026, è stata inserita nelle tabelle ministeriali e dichiarata illegale. L'identificazione è avvenuta grazie al laboratorio analisi sostanze stupefacenti, che tramite analisi chimico-tossicologiche ha isolato e confermato la struttura molecolare, distinguendola da composti simili.

La 4-Bmc agisce come stimolante del sistema nervoso centrale, con effetti analoghi ad anfetamine ed ecstasy.

Il suo profilo di tossicità è imprevedibile. I rischi includono problemi cardiovascolari (tachicardia, aritmie) e neurologici (ansia acuta, paranoia, allucinazioni, psicosi transitorie).

Le nuove sostanze psicoattive

La 4-Bmc appartiene ai catinoni sintetici, affini al principio attivo del khat. Le nuove sostanze psicoattive (Nps) sono create in laboratorio per imitare droghe tradizionali. Minime modifiche chimiche generano sostanze "nuove", spesso non vietate e difficili da rilevare, definite designer drugs.

Ogni anno vengono identificate nuove molecole. La criticità è la mancanza di dati scientifici sui loro effetti. La carenza di studi clinici e tossicologici, con possibili contaminanti o concentrazioni variabili del principio attivo, aumenta il rischio di intossicazioni e overdose.

Monitoraggio e legalità

Dopo l'identificazione, il laboratorio dei carabinieri ha segnalato il caso al Sistema nazionale di allerta rapida. Questo meccanismo è fondamentale per la condivisione di informazioni tra autorità sanitarie, forze dell'ordine e laboratori.

Il sistema permette un monitoraggio costante delle nuove sostanze e l'aggiornamento degli elenchi ufficiali delle droghe vietate. L'inserimento della 4-Bmc nelle tabelle ministeriali ne sancisce l'illegalità, evidenziando l'importanza della vigilanza contro un mercato in evoluzione.