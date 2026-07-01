Nella notte tra il 30 giugno e il 1 luglio, l'ufficio postale di Terzigno, situato in provincia di Napoli, è stato teatro di un tentativo di effrazione. Un gruppo di malviventi ha cercato di forzare l'ingresso posteriore della struttura, precisamente in via Gionti, con l'intento di penetrare all'interno. L'episodio si è verificato intorno alle 3 del mattino, generando allarme.

L'intervento del sistema di sicurezza e la fuga dei malviventi

L'azione dei ladri è stata prontamente interrotta dall'attivazione del sistema di allarme dell'ufficio postale.

Il segnale di effrazione ha risuonato immediatamente, costringendo i responsabili a desistere dal loro intento e a darsi precipitosamente alla fuga, prima che potessero accedere ai locali o arrecare danni. L'efficacia del sistema di sicurezza è stata cruciale nel sventare il furto.

Sul posto sono intervenuti con tempestività i militari della compagnia dei Carabinieri di Torre Annunziata. Accertata la dinamica, hanno avviato le indagini per identificare e rintracciare gli autori del gesto. Fortunatamente, non sono stati riscontrati danni rilevanti alla struttura né furti all'interno dell'ufficio postale, confermando l'insuccesso dell'azione.

L'importanza dell'ufficio postale per la comunità e la ripresa delle attività

L'ufficio postale di Terzigno è un fulcro essenziale per la comunità locale. Offrendo una vasta gamma di servizi postali e finanziari, è un punto di riferimento irrinunciabile per i cittadini della zona. La sua importanza è rafforzata dai sistemi di sicurezza avanzati, come quello che ha prevenuto il furto nella notte tra il 30 giugno e il 1 luglio, garantendo la protezione dei beni e delle operazioni.

Le indagini proseguono per risalire all'identità degli autori del tentato furto. Nel frattempo, l'ufficio postale ha ripreso regolarmente tutte le sue attività, assicurando la continuità dei servizi ai residenti di Terzigno, nonostante il recente episodio che ha turbato la tranquillità della località.