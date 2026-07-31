Un pilota svizzero di 53 anni ha tragicamente perso la vita in un incidente di parapendio avvenuto il 31 luglio 2026. La fatalità si è verificata nel vallone di Valsorey, nel territorio di Bourg-Saint-Pierre, all'interno del Cantone del Vallese, vicino al confine con l'Italia. L'uomo è precipitato in un dirupo, e le autorità hanno immediatamente avviato un'indagine per chiarire le cause e le esatte dinamiche della caduta. Questo tragico evento segna la seconda morte nel volo libero sulle Alpi svizzere in un arco di pochi giorni, sollevando serie preoccupazioni sulla sicurezza di questa disciplina.

Il tragico bilancio degli incidenti nel volo libero alpino

La recente scomparsa del 53enne si aggiunge a un precedente incidente mortale avvenuto solo pochi giorni prima. Martedì scorso, infatti, un altro cittadino svizzero, di 35 anni, aveva perso la vita in circostanze analoghe. La sua caduta era avvenuta nella valle di Gredetsch, situata nella zona orientale del Vallese. Anche in quel caso, le forze dell'ordine hanno aperto indagini per ricostruire quanto accaduto. La successione di queste due tragedie ha posto l'attenzione sulla sicurezza delle attività di volo libero nelle regioni alpine svizzere, spingendo a una riflessione sulle procedure e sulle condizioni operative per i praticanti di parapendio.

La sicurezza e i controlli nel Cantone del Vallese

Il Cantone del Vallese è riconosciuto come una delle principali aree alpine della Svizzera, meta privilegiata per gli amanti degli sport aerei, tra cui il parapendio. In questo contesto, la polizia cantonale del Vallese è l'ente incaricato di gestire le indagini relative a tutti gli incidenti che si verificano sul territorio, operando in stretta collaborazione con altre autorità competenti. Il loro compito è garantire la sicurezza e chiarire le circostanze di ogni singolo episodio. L'attenzione resta dunque alta sulle condizioni di sicurezza e sulle procedure di soccorso in queste aree montane, che continuano ad attrarre un vasto numero di entusiasti del volo libero, rendendo la prevenzione di future tragedie una priorità assoluta.