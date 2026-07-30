Il sindaco di Amelia, Avio Proietti Scorsoni, ha ribadito con fermezza la sua posizione in merito alla realizzazione dell’ospedale di Narni-Amelia, sottolineando la necessità di procedere senza ulteriori indugi. In una dichiarazione diffusa il 30 luglio 2026, il primo cittadino ha evidenziato che, dopo quarant'anni di discussioni, "non sono più necessari patti di programma, di intesa e accordi vari". È giunto il momento, ha affermato, di "fare i fatti" e di avere il coraggio di esprimere una posizione chiara, "senza tentennamenti", sulla costruzione della struttura.

Proietti Scorsoni ha rimarcato di non aver mutato idea, dichiarandosi "fermamente convinto che al punto in cui siamo non si deve tornare indietro".

Il sindaco ha chiarito che la realizzazione dell'ospedale è un obiettivo irrinunciabile e che si impegnerà con tutte le sue forze affinché ciò avvenga "senza nessun condizionamento di sorta". Ha inoltre enfatizzato come i due presidi ospedalieri della provincia, quello di Terni e il futuro ospedale di Narni-Amelia, debbano essere concepiti non come alternative, bensì come strutture complementari e integrate all’interno di una rete ospedaliera provinciale più moderna, efficiente e capace di rispondere in maniera differenziata e qualificata ai bisogni di salute del territorio.

Il ruolo strategico dell'ospedale di Narni-Amelia

L’ospedale di Narni-Amelia, secondo le indicazioni del sindaco, avrà il compito di alleggerire il carico di lavoro del polo ospedaliero di Terni. La nuova struttura garantirà principalmente servizi di prossimità, riabilitazione e medicina territoriale, fungendo da punto di riferimento essenziale per la popolazione locale. L’ospedale di Terni, d'altro canto, potrà così concentrarsi maggiormente sulle alte specialità e sui servizi di emergenza di più elevata complessità, ottimizzando l'offerta sanitaria complessiva della provincia.

Proietti Scorsoni ha ricordato che, dopo anni di attese e dibattiti, il progetto ha già raggiunto tappe significative: le risorse necessarie sono state stanziate, il sito di costruzione è stato definito, il progetto esecutivo ha ottenuto la validazione e sono già stati investiti oltre sei milioni di euro.

"È indispensabile procedere con rapidità", ha incalzato il sindaco, "senza alimentare ulteriori contrapposizioni che non giovano né al territorio, né ai cittadini", evidenziando l'urgenza di concretizzare l'iniziativa.

Prossimi passi e coordinamento istituzionale

In un'ottica di costante aggiornamento e coordinamento, il sindaco di Amelia ha richiesto un incontro con l’assessore regionale Francesco De Rebotti. Questo appuntamento mira a fare il punto sull'avanzamento dell'iter progettuale e a garantire la massima sinergia tra i diversi livelli istituzionali coinvolti. Il progetto dell’ospedale di Narni-Amelia si inserisce pienamente nella più ampia pianificazione della rete ospedaliera provinciale, che mira a consolidare un sistema sanitario articolato e responsivo.

L'obiettivo è assicurare la presenza di più presidi in grado di offrire risposte differenziate e qualificate alle esigenze sanitarie della popolazione. La collaborazione tra i comuni e la Regione, con il supporto della Provincia di Terni nel coordinamento delle iniziative sanitarie, è fondamentale per migliorare l'efficienza e la qualità dei servizi offerti ai cittadini, garantendo un accesso equo e tempestivo alle cure.