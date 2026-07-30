Un'importante operazione di contrasto all'abusivismo edilizio ha portato al sequestro di dodici immobili abusivi nel comune di Castel Volturno, in provincia di Caserta. L'intervento, condotto congiuntamente dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere e dai Carabinieri, si inserisce in un più ampio quadro di azioni volte a contrastare il fenomeno delle costruzioni illegali lungo la fascia costiera del Casertano.

L'intervento a Castel Volturno e i numeri dell'abusivismo

Gli immobili oggetto del recente sequestro sono stati individuati specificamente nel territorio di Castel Volturno, un'area che da tempo è al centro di numerosi interventi mirati a smantellare strutture realizzate senza le necessarie autorizzazioni.

I dati emersi dalle indagini sottolineano la gravità della situazione: negli ultimi due anni, nel solo comune di Castel Volturno, sono stati complessivamente sequestrati ben 180 immobili abusivi. Questo numero significativo evidenzia un fenomeno diffuso e radicato, che le autorità stanno cercando di arginare con determinazione.

L'azione delle forze dell'ordine ha interessato diverse tipologie di costruzioni, dalle abitazioni private a strutture di diversa natura, tutte edificate in palese violazione delle normative urbanistiche e paesaggistiche vigenti. Il sequestro è avvenuto nell'ambito di indagini approfondite e coordinate dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, che ha intensificato i controlli e le verifiche sul territorio per reprimere efficacemente l'abusivismo edilizio e tutelare l'integrità del paesaggio.

Il contesto territoriale e l'impegno istituzionale

La località di Castel Volturno si estende lungo la strategica fascia costiera della provincia di Caserta, un'area purtroppo nota per le sue criticità legate all'abusivismo edilizio e alla complessa gestione del territorio. La Procura di Santa Maria Capua Vetere rappresenta l'organo giudiziario di riferimento per questa giurisdizione, con il compito cruciale di dirigere le indagini e promuovere le necessarie azioni legali contro chiunque violi le leggi in materia urbanistica e ambientale.

Le continue attività di sequestro degli immobili abusivi costituiscono una delle principali e più efficaci strategie adottate dalle autorità locali. L'obiettivo primario è quello di arginare l'espansione incontrollata di costruzioni non autorizzate, che non solo deturpano il paesaggio ma compromettono anche l'equilibrio ambientale.

Attraverso questi interventi, si mira a ripristinare la legalità e a garantire una maggiore tutela del territorio da ulteriori danni urbanistici e ambientali, promuovendo uno sviluppo più sostenibile e rispettoso delle norme.