Ancona ha commemorato il 18 luglio l'ottantesimo anniversario della sua liberazione, avvenuta il 18 luglio 1944. La solenne cerimonia, tenutasi presso il Monumento ai Caduti, ha riunito un'ampia rappresentanza della comunità, con la partecipazione di autorità civili e militari, associazioni combattentistiche e d'arma, e numerosi cittadini. La cerimonia è stata un momento di profondo raccoglimento e tributo alle vittime del secondo conflitto mondiale, con la deposizione di corone di fiori.

Il Messaggio Istituzionale e il Ricordo della Liberazione

Nel cuore della commemorazione, il sindaco Daniele Silvetti ha pronunciato un discorso significativo.

Ha sottolineato l'importanza della memoria storica e il valore della libertà, ribadendo che «La libertà va custodita e difesa ogni giorno». Ha ricordato il contributo dei militari polacchi del II Corpo d'Armata, che entrarono ad Ancona nel 1944, portando la liberazione dall'occupazione nazista. La presenza di rappresentanti delle comunità polacche alla cerimonia ha rafforzato il legame storico e la gratitudine, rendendo omaggio ai connazionali caduti durante le operazioni di liberazione.

L'Ampia Partecipazione e il Valore della Memoria Collettiva

L'ampia e sentita partecipazione di cittadini, istituzioni e associazioni ha rappresentato una chiara testimonianza dell'attaccamento profondo della comunità anconetana ai valori irrinunciabili della libertà e della pace.

Durante l'evento, è stato doverosamente ricordato il coraggio e i sacrifici incommensurabili compiuti sia dai militari che dai civili, la cui dedizione fu essenziale per la riconquista della libertà e per il ripristino della democrazia nella città marchigiana. Il sindaco ha nuovamente sottolineato l'imperativo morale di «trasmettere il ricordo di questi eventi alle nuove generazioni, affinché la memoria non si perda», evidenziando come la storia sia un monito e una guida per il futuro.

La cerimonia si è conclusa con un momento di solenne raccoglimento, un silenzio rispettoso che ha avvolto il Monumento ai Caduti. La successiva deposizione delle corone ha sigillato il tributo della città a tutti coloro che, con il loro coraggio e il loro sacrificio, hanno combattuto per la sua liberazione, lasciando un'eredità di libertà e speranza che continua a ispirare le generazioni future.