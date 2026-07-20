Il Comune di Genova ha dato il via a un maxi cantiere per il ridisegno del fronte mare cittadino, unificando gli interventi sull’asse costiero Buozzi-Darsena-Porto Antico. L'approvazione dell'adeguamento al Programma triennale dei lavori pubblici ha trasformato il progetto in un'unica grande opera, con un investimento complessivo di sei milioni di euro. Il finanziamento proviene dal programma nazionale Metro plus e città medie del sud 2021/2027, e l'obiettivo è garantire omogeneità estetica e funzionale all'intera area.

La sindaca Silvia Salis ha evidenziato la scelta di riunire gli interventi in un disegno unitario, volto a migliorare sia gli spostamenti quotidiani sia la qualità dello spazio pubblico.

Salis ha sottolineato l'importanza di affiancare alla risoluzione dei problemi di sicurezza un lavoro strutturale sugli spazi, creando un ambiente illuminato, curato e vissuto durante tutta la giornata, più facile da presidiare e da vivere. Il progetto prevede inoltre un percorso di condivisione e partecipazione con i cittadini, i quali potranno contribuire a definirne le scelte.

Obiettivi e gestione del progetto unitario

L’assessore ai Lavori pubblici Massimo Ferrante ha rimarcato i benefici dell’unificazione dell’asse in un unico lotto, che consentirà una regia unica, tempi di esecuzione certi e un impatto visivo e viabilistico coerente. L’obiettivo è approvare il progetto entro il 2026 e aprire i cantieri nel 2027, per consegnare a Genova un fronte mare moderno, sicuro e pienamente sostenibile.

Il precedente lotto singolo è stato integrato nel nuovo macro-progetto.

Il finanziamento del programma Metro plus e città medie del sud 2021/2027 si conferma cruciale per la realizzazione di questa iniziativa, permettendo la trasformazione di interventi frammentati in un'unica opera integrata. Questo approccio mira a elevare la qualità urbana e la fruibilità degli spazi pubblici lungo l'intera fascia costiera.

Interventi strutturali e stagionali sulla costa genovese

Il fronte mare di Genova è interessato da una serie di interventi, sia di natura strutturale che stagionale. Le stime della direzione Opere idrauliche di Palazzo Tursi indicano che gli interventi strutturali sul litorale ammontano a circa 25 milioni di euro.

Contestualmente, sono in corso lavori di ripascimento e riprofilatura stagionali su trenta spiagge di competenza comunale, con un impegno finanziario di 282 mila euro. Questi interventi rientrano in una strategia più ampia di valorizzazione e sicurezza della costa, che include anche servizi di assistenza alla balneazione e investimenti specifici per le spiagge libere inclusive.

Le autorità comunali stanno inoltre elaborando un masterplan complessivo per gli interventi strutturali sulla costa. L'obiettivo è superare la logica degli interventi "spot" e assicurare una pianificazione integrata e sostenibile per il futuro del litorale genovese, garantendo una visione a lungo termine per la sua tutela e sviluppo.