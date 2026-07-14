Un tragico evento ha scosso l'Etna questa mattina, dove una turista francese di 65 anni ha perso la vita durante un'escursione. La donna è stata colta da un improvviso malore mentre visitava i suggestivi crateri Silvestri inferiori, una delle aree più frequentate del vulcano, situata in provincia di Catania. L'episodio ha richiesto un massiccio intervento di soccorso, purtroppo rivelatosi vano.

La centrale operativa del 118 di Catania ha ricevuto l'allarme, attivando immediatamente il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano. La turista aveva accusato un arresto cardiocircolatorio, una condizione critica che ha richiesto l'intervento urgente di diverse squadre.

Sul posto sono giunti rapidamente i tecnici del Soccorso Alpino siciliano, le unità del Soccorso della Guardia di Finanza e il personale sanitario del 118, supportati da un'eliambulanza che ha permesso di raggiungere in tempi brevi la zona impervia dei crateri.

Nonostante gli sforzi congiunti e prolungati del personale medico e dei soccorritori, i tentativi di rianimare la donna non hanno avuto esito positivo. Una volta accertato il decesso, la salma è stata trasferita a Catania. Le autorità competenti si sono occupate delle procedure necessarie per la riconsegna ai familiari, in vista del rimpatrio della salma in Francia.

L'intervento dei soccorsi sull'Etna

L'operazione di soccorso ha evidenziato la complessa e ben coordinata macchina degli interventi di emergenza in ambiente montano.

La collaborazione tra il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, la Guardia di Finanza e il personale sanitario del 118 è fondamentale per garantire risposte rapide ed efficaci in aree difficilmente accessibili. L'utilizzo dell'eliambulanza si è rivelato cruciale per la rapidità dell'intervento, permettendo ai soccorritori di raggiungere tempestivamente i crateri Silvestri inferiori, un'area che, sebbene di grande richiamo turistico, presenta le tipiche sfide logistiche degli ambienti vulcanici.

I crateri Silvestri inferiori e la sicurezza sul vulcano

I crateri Silvestri inferiori, situati sul versante meridionale dell'Etna, rappresentano una delle attrazioni naturali più visitate del vulcano, offrendo panorami mozzafiato e la possibilità di osservare da vicino la geologia vulcanica.

La loro popolarità rende indispensabile una costante vigilanza e la presenza di squadre di soccorso preparate. Il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano svolge un ruolo essenziale in questo contesto, operando regolarmente per la prevenzione degli incidenti e per il soccorso in caso di emergenze. L'ente interviene su segnalazione della centrale operativa 118 e collabora attivamente con altre forze dell'ordine e il servizio sanitario regionale per assicurare la massima sicurezza ai numerosi visitatori che ogni anno scelgono di esplorare le pendici dell'Etna.